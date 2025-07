Mitte Vierzig, 1,73 Meter groß, Rente mit 64,7 Jahren - so sieht er aus, der Durchschnittsmensch in Deutschland.

Der Durchschnittsmensch in Deutschland ist 44,9 Jahre alt, 1,73 Meter groß und lebt mit einer weiteren Person zusammen. Dies geht aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung einer neuen Sonderseite vorgestellt wurden.

Rund 4.634 Euro brutto im Durchschnitt

Die durchschnittliche Wohnung hat den Daten zufolge eine Fläche von 94,4 Quadratmetern und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Betrachtet man alle Haushaltsformen, lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren Person zusammen. In einer Familie im engeren Sinne, also einer Eltern-Kind-Konstellation, leben durchschnittlich 3,4 Mitglieder in einem Haushalt.