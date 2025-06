In den geburtenstarken Jahrgängen in den 1960er-Jahren kamen jedes Jahr allein in der Bundesrepublik etwa eine Million Kinder zur Welt. So langsam kommen diese Babyboomer ins Rentenalter . Das führt dazu, dass der Anteil der über 65-Jährigen mit 22,7 Prozent heute deutlich höher ist als 1957. Damals war nur rund jede zehnte Person in Westdeutschland über 65.