Ecuador liefert berüchtigten Drogenboss "Fito" an die USA aus

Der berüchtigte ecuadorianische Drogenboss José Adolfo Macías Villamar ist von Ecuador an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden. Der 45-Jährige wurde am Sonntag von Polizisten und Soldaten eskortiert, als er ein Hochsicherheitsgefängnis in der Hafenstadt Guayaquil verließ, um an die USA überstellt zu werden, wie die ecuadorianische Gefängnisbehörde Snai mitteilte.