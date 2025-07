Rheinkirmes: Fehlzündung wohl Grund für Feuerwerk-Unfall

Grund für Fehlzündung weiter offen

Nach dem Unglück waren nach früheren Angaben der Feuerwehr vier Menschen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gekommen. Unter den Verletzten befinden sich auch drei Kinder. Ein vierjähriges Mädchen kam mit Verbrennungen in eine Klinik. Neue Informationen zum Gesundheitszustand der Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Feuerwerkskörper trafen Menschen, darunter Kinder

Am Freitagabend waren bei der Kirmes einige Feuerwerkskörper viel zu nah am Boden explodiert und hatten Menschen unterhalb und auf der Rheinkniebrücke getroffen. Das Feuerwerk ist traditionell Höhepunkt der Rheinkirmes, die am Wochenende endete.

Beim Feuerwerks-Unfall sei "wohl viel in einer unglücklichen Verkettung schiefgelaufen", so Pyrotechniker Felix Antoniuk.

Die Organisatoren der Cranger Kirmes in Herne, die nach den bisherigen Planungen die Eröffnung am 1. August und den Abschluss am 10. August ebenfalls mit einem Eröffnungsfeuerwerk feiern wollen, kündigten an, ihr Sicherheitskonzept zu überprüfen.