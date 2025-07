Vier Jahre nach NRW-Hochwasser: Ausschuss legt Abschlussbericht vor

Schäden durch Flut in Hagen, NRW 2021 (Archivbild)

Vor vier Jahren trat in Swisttal-Odendorf der winzige Orbach über die Ufer und riss alles mit sich - Autos, Hausfassaden, Bäume, Möbel. Noch immer sieht man Spuren in der Orbachstraße, die es damals am schlimmsten getroffen hat.