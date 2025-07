Flutkatastrophe an der Ahr: Schwere Vorwürfe gegen Ex-Landrat Pföhler

Bei der Flut im Ahrtal im Sommer 2021 kamen in Rheinland-Pfalz 135 Menschen ums Leben. Seitdem geht es auch um die Frage, wer die Verantwortung trägt.

Der ehemalige Landrat Jürgen Pföhler ( CDU ) hat während der tödlichen Flutkatastrophe an der Ahr "gravierend gegen beamtenrechtliche Pflichten verstoßen". Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt der Ermittlungsbericht im Disziplinarverfahren gegen den CDU-Politiker, wie das Innenministerium von Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilte.

"Die Unterlassungen und Verhaltensweisen vor, während und nach der Naturkatastrophe im Ahrtal werden hiernach als Verstoß gegen das Rechtmäßigkeitserfordernis, gegen die innerdienstliche Wohlverhaltenspflicht sowie die im Beamtenstatusgesetz normierte Einsatzpflicht gewertet", hieß es in der Mitteilung.

Land erwägt Aberkennung von Ruhegehalt

In der Mitteilung des Innenministeriums hieß es weiter:

Anwalt wirft Land Befangenheit vor

Mit Anträgen werde er dafür sorgen, "dass das Versagen der damaligen Landesregierung, des damaligen Innenministers und der ADD ganz konkret in den Blick gerät". Man werde aufzeigen, dass Pföhlers Ruhegehalt nicht antastbar sei.

Flutkatastrophe: 135 Tote in Rheinland-Pfalz

Durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben, davon 135 in der Ahr-Region und ein Mensch im Raum Trier. Ein Mensch gilt zudem weiterhin als vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen.