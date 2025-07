Nähe zu Putin: Konzert von Dirigent Gergijew in Italien abgesagt

Nach massiver Kritik an dem geplanten Konzert des Putin-Vertrauten Waleri Gergijew haben die Veranstalter die Veranstaltung in der Nähe von Neapel abgesagt. Das teilte am Montag das Schloss von Caserta mit, wo das Konzert stattfinden sollte. Die Veranstalter begründeten die Absage nicht.