In der orthodoxen Kirche im schwedischen Västeroos wird russische Spionage vermutet. Russland soll sie dazu nutzen, den nahe gelegenen Flughafen abzuhören.

Ein Gebäude, blau, aus Holz, mit vergoldeten Türmen, umrundet von Zäunen und überwacht von Videokameras, Schilder weisen auf bissige Hunde hin: Es liegt abgeschirmt in einem Waldstück nahe der Stadt Västerås, gute 100 Kilometer von Stockholm entfernt.

Es ist vor allem die Lage der Kirche, die diese Frage aufwirft: 300 Meter entfernt vom internationalen Flughafen in Västerås, auf dem seit dem Nato-Beitritt Schwedens 2024 auch Militärübungen durchgeführt werden.

Indizien lassen Einfluss aus Russland vermuten

Mikaela Lundblad war die Erste, die ihrem Misstrauen nachging. Sie ist Journalistin der Lokalzeitung "VLT" in Västerås und begann mit ihrer Recherche 2018, nachdem Baugenehmigungen für das Gelände beantragt worden waren. "Bei unserer Überprüfung dieses Kirchengebäudes sind immer wieder Dinge aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass der russische Staat sehr stark in diesen Bau involviert war", sagt die Journalistin.

Pfarrer erhielt Medaille des russischen Geheimdienstes

Als das Gebäude 2023 eingeweiht wurde, waren russische und belarussische Diplomaten anwesend. Einer von ihnen wurde von Journalisten als russischer Spion enttarnt. Auch eine andere Person steht im Fokus der Recherchen - wie Pater Pavel Makarenko, der Pfarrer der Kirche in Västerås. "Er hat eine Medaille des russischen Geheimdienstes erhalten", sagt Mikaela Lundblad.

Bomben in Paketen, Bauschaum im Auspuff, Graffiti an den Wänden - hinter solchen Sabotage-Aktionen wird Russland vermutet. Gibt es dafür auch handfeste Beweise?

Nachrichtendienst in Schweden stuft Kirche als Bedrohung ein

Kommunalpolitiker wollen Kirchengemeinde enteignen

In der Gemeinde von Västerås haben die Kommunalpolitiker sich deshalb für einen anderen Weg entschieden: Sie wollen die russisch-orthodoxe Kirchengemeinde enteignen. "Wir sind nicht gegen die Kirche an sich", sagt eine der Kommunalpolitikerinnen, Elisabeth Unell. "Aber wir sind dagegen, dass sie an diesem Ort steht und wir sind gegen die Verbindung, die zum russischen Staat und zu Putin besteht."