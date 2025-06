Switch 2: Schlange stehen für Nintendos neue Spielkonsole

Zur Premiere der Spielekonsole Switch 2 von Nintendo haben sich am Donnerstag lange Schlangen vor Elektronikläden in Japan gebildet. In Tokios Einkaufsviertel Ikebukuro versammelten sich die Gewinner einer Verkaufslotterie vor einer Filiale des Einzelhändlers Bic Camera, um ihre Geräte in Empfang zu nehmen.