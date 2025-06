Der Ohrwurm "Chabadabada" machte sie in den 70er Jahren berühmt: Die französische Sängerin und Tänzerin Nicole Croisille ist tot. Sie sei im Alter von 88 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben, teilte ihr Agent mit.

"Ich habe immer nur Liebeslieder gesungen", sagte Croisille einmal in einem Interview. Sie blieb selbst unverheiratet und kinderlos.

Titelsong von "Ein Mann und eine Frau"

Der eingängige Refrain "Chabadabada" stammt aus dem Titelsong des Films "Ein Mann und eine Frau" von Claude Lelouch. "Ihre einzigartige Stimme war der Atem meiner Filme, die Musik meiner Gefühle", schrieb Lelouch am Mittwoch auf Instagram.

In Frankreich ist Zaho de Sagazan ein Superstar. Ihre Musik ist eine einzigartige Mischung aus Chansons und Techno. Edith Piaf inspiriert sie genauso wie Kraftwerk.

Das Lied wurde später auch von Mireille Mathieu gesungen. In der Politik bezeichnet eine Chabadabada-Wahlliste in Frankreich eine paritätisch besetzte Liste, eine Anspielung auf den Titel "Ein Mann und eine Frau".

Croisille: Karrierestart als Ballett-Tänzerin

Croisille hat insgesamt etwa 20 Alben veröffentlicht. Ihre größten Erfolge waren in den 70er Jahren Titel wie "Parlez-moi de lui" und "Téléphone-moi". Sie startete ihre Karriere mit 17 als Tänzerin im Ballett der Comédie-Française, studierte bei dem Pantomime-Künstler Marcel Marceau, mit dem sie auf Tournee in die USA ging, wo sie die Jazzmusik für sich entdeckte. Zeitweise war sie Mitglied im Ensemble der französisch-amerikanischen Künstlerin Josephine Baker.

Die französische Chansonsängerin Mélinée lebt seit 2010 in Berlin, wo sie stets Inspiration für neue Musik fände. In der ZDF-EM-Arena präsentierte sie "La course aux étoiles".

12.06.2024 | 3:14 min