Jeans-Werbung mit Sydney Sweeney: Kritik an American Eagle

US-Schauspielerin Sydney Sweeney macht Werbung für eine Jeansmarke - und hat damit für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. "Sydney Sweeney hat tolle Jeans", lautet der Slogan der Kampagne der Marke American Eagle. Der Slogan ist ein Wortspiel: Das englische Wort für Gene, "Genes", und das Wort Jeans klingen gleich.

In einem Post der Jeansmarke ist Sweeney mit ihrem Deutschen Schäferhund zu sehen. In einem weiteren Clip wird das Wortspiel ausgeführt: "Gene werden von den Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe. Meine Jeans ist blau", sagt die 27-Jährige dort.