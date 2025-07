Jörg Schüttauf in seinem Ruderboot

von Caterina Goestl 30.07.2025 | 17:10 |

Jörg Schüttauf wohnt in einem Haus direkt am See in Caputh, ein einstiges Schifferdorf, charmant gelegen in der Nähe von Potsdam. In diesem Idyll besuchen wir den Schauspieler zu einer Rudertour.