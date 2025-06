Profiteure der Corona-Krise: Deutlich mehr Einkommensmillionäre

In Europa hingegen sei die Zahl der vermögenden Menschen um 2,1 Prozent geschrumpft, vor allem wegen der wirtschaftlichen Stagnation in den wichtigsten Volkswirtschaften: Frankreich verlor innerhalb eines Jahres etwa 21.000 Millionäre. Zugleich stieg die Zahl der ultravermögenden Privatpersonen in Europa um 3,5 Prozent, was eine zunehmende Konzentration des Reichtums widerspiegelt.