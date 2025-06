Wetterwarnung: Es drohen Unwetter in Süddeutschland

Die Menschen in Süddeutschland müssen sich auf teils schwere Unwetter einstellen.

Unwetter im Süden erwartet

Für den Tagesverlauf sagte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vom südlichen Baden-Württemberg bis nach Niederbayern und Oberfranken schwere Gewitter mit hoher Unwettergefahr voraus.

Möglich sind demnach Hagel bis 5 cm, Sturm- und schwere Sturmböen bis 100 km/h und Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Deutscher Wetterdienst in Offenbach

Schwere bis extrem heftige Gewitter mit Großhagel um 8 cm, Orkanböen bis 130 km/h sowie heftigem Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.

Gewitter in Berlin und Brandenburg

Mit teils starken Gewittern und lokaler Unwettergefahr müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg rechnen. Auf einen heiteren Start in den Tag folgen Schauer sowie Gewitter mit Starkregen und Windböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Das Wetter am Mittwoch

Mitte Deutschlands etwas weniger stark betroffen

In den Alpen oberhalb 1.500 Meter drohen schwere Sturmböen. Mit steifen Windböen muss in den Föhntälern der Alpen und in Nordfriesland gerechnet werden.