Die Ibererinnen sind die aktuellen Weltmeisterinnen, schossen in diesem Turnier die meisten Tore (16), ließen von den verbliebenen Teams die wenigsten Gegentreffer zu (3) und verfügen über jede Menge individuelle Klasse. Worauf es für die DFB-Elf ankommen wird:

Präzises Umschaltspiel

Spaniens große Stärke liegt in der Offensive. Um ihr zermürbendes Ballbesitzspiel aufziehen zu können und ihre Gegnerinnen am eigenen Strafraum festzuschnüren, schieben die Außenverteidigerinnen und die Spielerin auf der Sechs meist weit nach vorn - was Raum für Kontergelegenheiten lässt.