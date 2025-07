Trump teilt Fakevideo von angeblicher Festnahme Obamas

US-Präsident Donald Trump hat in den sozialen Medien ein gefälschtes Video weiterverbreitet, auf dem die angebliche Festnahme des früheren Präsidenten Barack Obama zu sehen ist. Mit dem Spruch "Niemand steht über dem Gesetz" ist das Fakevideo überschrieben, das Trump am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social und auf anderen Plattformen teilte.