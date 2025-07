Epstein-Bericht: Trump "stinksauer" auf "Wall Street Journal"

Auch sechs Jahre nach seinem Tod findet der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein noch immer in der öffentlichen Diskussion in den USA statt. Justizministerin Pam Bondi hatte zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, alles zum Fall Epstein offenzulegen. Man habe eine Liste mit dessen Kunden.



Epstein hatte zum Teil minderjährige Frauen gegen hohe Summen vermittelt. Doch weder diese Liste noch andere Akten sind bislang veröffentlicht worden. Selbst die Existenz einer entsprechenden Liste ist ungewiss. Auch Kirschbaum zweifelt daran, dass es ein solches Dokument überhaupt gibt.



Trotzdem sorgt die angebliche Liste für Unruhe, vor allem in der MAGA-Bewegung ("Make America Great Again"). Das Misstrauen unter den Trump-Anhängern gegenüber der Regierung wächst.