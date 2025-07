Epstein-Skandal: Weiter Druck auf Trump

Wegen früherer Aussagen zu Epstein steht US-Präsident Donald Trump in der Affäre auch selbst im Fokus.

In der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steht US-Präsident Donald Trump bei eigenen Anhängern weiter unter Druck. Sogar der Vorsitzende von Trumps Republikanern im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, rief am Dienstag zur Veröffentlichung der Akte Epstein auf.

Johnson fordert zudem, Trumps Justizministerin Pam Bondi müsse einige Unstimmigkeiten in ihren Äußerungen zur Epstein-Affäre "erklären".

Trump: Entscheidung obliegt Justizministerin

Trump demonstrierte am Dienstag seine grundsätzliche Bereitschaft zu Transparenz. Wenn es "glaubwürdige" Hinweise in dem Fall des verstorbenen US-Investors Epstein und seines Netzwerks zur sexuellen Ausbeutung von Frauen gebe, sollten diese veröffentlicht werden, sagte der Präsident vor Journalisten. Die Entscheidung darüber obliege der Justizministerin.

Diese wollte sich bei einer Pressekonferenz nicht zu der Möglichkeit äußern, neue Elemente in der Angelegenheit zu veröffentlichen. "Unser Memorandum spricht für sich", verwies sie am Dienstag auf eine frühere Erklärung dazu. Am Dienstag vor einer Woche war Trump Rückfragen zu dem Fall ausgewichen und hatte gesagt: "Die Leute reden immer noch über diesen Kerl, diesen Widerling."