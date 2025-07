Mary Earps war bekannt für ihre besondere Gestik und Mimik. Wer beim EM-Triumph 2022 in England schon ihre Theatralik beim Aufwärmen in Wembley vor dem Finale sah, der konnte erahnen, welche zentrale Rolle die Torhüterin beanspruchte.

Als Nationaltrainerin Sarina Wiegmann ihr diese Botschaft überbrachte, fiel Earps aus allen Wolken - und trat aus der Nationalmannschaft zurück. Ersatz wollte die 32-Jährige in der Schweiz nicht sein, auch wenn das Teamhotel, das "Dolder Grand" in Zürich, titelverdächtigen Luxus bietet.

Heldenrolle beim Elfmeterdrama gegen Schweden

Den Komfort der edlen EM-Unterkunft genießt mit Hannah Hampton eine andere Keeperin. Der Wechsel zwischen den Pfosten war das Beste, was den "Lionesses" passieren konnte. Vielleicht würden sie sonst nicht das Halbfinale gegen Italien in Genf ( Dienstag 21 Uhr/live ZDF ) bestreiten.

Die Heldenrolle im epischen Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Schweden (3:2, 2:2) war nämlich für die Torhüterin in der grünen Montur vorgesehen.

Während Schwedens Torfrau Jennifer Falk gleich vier Elfmeter hielt, aber einen Strafstoß in die Wolken donnerte, feierte England am Ende eine strahlende Hannah Hampton.

Was für ein Drama: Ein Doppelschlag rettet die England gegen Schweden in die Verlängerung. In einem irren Elfmeterschießen wird vor allem Schwedens Torfrau zur tragischen Figur.

17.07.2025 | 10:27 min