Update am Morgen: SAP, KI und 631 Milliarden Fragezeichen

Guten Morgen,

die Wirtschaftswelt schaut heute früh mal wieder in eine Kleinstadt im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Oder besser: auf die Zahlen, die von dort vermeldet werden.

Vielleicht ahnen Sie es schon: Die Kleinstadt heißt Walldorf. Und die Zahlen stammen von dem Software-Riesen, der dort seinen Hauptsitz hat: von SAP , immerhin dem wertvollsten Unternehmen im Deutschen Aktienindex.

21.07.2025 | 1:42 min

SAP nämlich eröffnet heute das, was an der Börse die "Berichtssaison" genannt wird - wenn nach und nach die Konzerne ihre Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals vorlegen. Vorab rechnen Analysten mit (wieder mal) guten Zahlen bei SAP.

Und trotzdem stehen Fragen im Raum. Wie stark belasten die angedrohten Zölle aus den USA das Geschäft (denn selbst wenn Software von Zöllen verschont wird, die Firmenkunden von SAP leiden ja darunter)? Wie sehr befeuert Künstliche Intelligenz das Geschäft des Software-Konzerns? Und gibt es Neuigkeiten zum Bau einer von der EU geförderten KI-Gigafactory, eines riesigen Rechenzentrums, für das sich SAP womöglich auch zusammen mit anderen deutschen Konzernen interessiert?

21.07.2025 | 1:52 min

Sollte es zu einem solchen Bau kommen, es würde passen zu einer Aktion, an der SAP gestern auch teilgenommen hat. "Made for Germany" - so nannte sich die Initiative, die im Kanzleramt gestern ihr Bekenntnis zum Standort präsentierte. Und dem Kanzler sowie der Öffentlichkeit eine Summe vorlegte: 631 Milliarden Euro, die die 61 Firmen zusammengerechnet in den nächsten drei Jahren in Deutschland investieren werden.

An der Summe bleibt auch heute früh vieles unklar. Ihre genaue Zusammensetzung etwa. Wie viel ist wirklich neu? Welche Projekte stecken - über ein paar bekannte Leuchttürme - darin? Und wie viel von den 631 Milliarden etwa investiert SAP? Ich fürchte, die Antworten darauf bleiben auch heute offen.

Aber ich lasse mich wie immer gern überraschen - und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag!

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Lage im Nahost-Konflikt

WHO meldet Angriffe auf Mitarbeiterwohnheim in Gaza: Im Gazastreifen ist nach WHO-Angaben das Wohnheim für Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation in Deir Al-Bala drei Mal angegriffen worden. Auch die Hauptlagerhalle der WHO sei attackiert worden, teilt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X mit. Das israelische Militär sei auf das Gelände vorgedrungen. Zwei WHO-Mitarbeiter und zwei Angehörige seien festgenommen worden. Drei seien später freigelassen worden, aber ein Mitarbeiter befinde sich noch in Gewahrsam.

21.07.2025 | 1:33 min

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

EU-Innenminister beraten über härtere Migrationspolitik: Heute kommen die Innenminister der EU-Staaten in Kopenhagen zu Beratungen über die europäische Migrations- und Sicherheitspolitik zusammen. Im Zentrum der Gespräche stehen die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Bekämpfung irregulärer Heute kommen dieInnenminister der EU-Staaten in Kopenhagen zu Beratungen über die europäische Migrations- und Sicherheitspolitik zusammen. Im Zentrum der Gespräche stehen die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Bekämpfung irregulärer Migration sowie der Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel. Die Minister wollen zudem diskutieren, wie die EU krisenfester aufgestellt werden kann und welche neuen Ansätze helfen könnten, irreguläre Migration zu begrenzen.

Kanzler trifft Olaf Lies: In Hannover spricht Bundeskanzler In Hannover spricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem niedersächsischen Kabinett und Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Hannover ist die zweite Station auf einer Reise durch alle 16 Bundesländer.

Tschechischer Regierungschef in Berlin: Am frühen Abend dann empfängt der Kanzler den tschechischen Regierungschef Petr Fiala zu Gesprächen in Berlin. Zu den Themen gehören nach Regierungsangaben neben der bilateralen Zusammenarbeit auch Fragen der Europapolitik sowie der internationalen Sicherheitspolitik. Tschechien ist eines der wichtigsten Unterstützerländer der ukrainischen Regierung im Kampf gegen die russischen Aggressoren.

Fußball-EM der Frauen und Tour de France

Heute ist es soweit: Das erste Halbfinale bei der EM der Frauen in der Schweiz steht an. Titelverteidiger England spielt gegen Italien um den erneuten Einzug ins Finale. Das ZDF überträgt das Spiel - ab 20.15 Uhr startet die sportstudio live-Übertragung. 21 Uhr ist Anpfiff. Auch das EM-Finale wird an diesem Sonntag ab 17.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.

Im Halbfinale bei der Fußball-EM 2025 treffen England und Italien aufeinander. Alle Tore der beiden Teams bei dieser EM im Überblick. 17.07.2025 | 8:39 min

Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand. Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 finden Sie in einer ausführlichen Zusammenfassung. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

Abseits des runden Leders zieht derzeit vor allem die Tour de France die sportbegeisterten Massen in den Bann. Nach dem gestrigen Ruhetag beginnt heute die finale Woche der Frankreich-Rundfahrt. Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte bei den drei ausstehenden Bergetappen fallen:

Letzte Woche der Tour de France : Berg-Trilogie bringt die Entscheidung Die Tour de France startet nach dem Ruhetag am Montag in ihre letzte Woche, der Entscheidung entgegen. Die Frage ist, ob sich Tadej Pogacar noch von der Spitze verdrängen lässt. von Stephan Klemm mit Video

Zahl des Tages

Jede und jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte verdient in Deutschland weniger als 2.750 Euro brutto im Monat. Das waren zuletzt rund 4,6 Millionen Menschen. Das zeigt eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Antwort der Bundesregierung an den Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch. 40 Prozent oder 9,2 Millionen liegen unter 3.500 Euro.

Quelle: Instagram/ZDFheute

Ein Lichtblick

Happy Birthday, lieber George! Heute feiert der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Frau Kate seinen zwölften Geburtstag. Wir wünschen ein unbeschwertes Jahr und Zeit mit Familie und Freunden - auch fernab von royalen Verpflichtungen. Das Bild veröffentlichte das Königshaus im vergangenen Jahr - am heutigen Tag folgt mit Sicherheit ein neues Geburtstagsfoto.

Quelle: instagram/the princeandprincessofwales

Gesagt

Quelle: AFP/Robyn Beck

Mehr als 120 Filme hat Willem Dafoe seit den frühen 1980er Jahren gedreht. Heute wird der US-amerikanische Charakterdarsteller 70 Jahre alt. Im ZDF-Streamingportal ist er aktuell in seiner Rolle als Krimineller Joe Cribbens in " Dead for a Dollar " zu sehen.

Ich treffe meine Entscheidungen. Und manchmal treffen die Entscheidungen mich. „ Willem Dafoe

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 22.07.2025 | 2:01 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute gibt es im Süden und Südosten einzelne Schauer. Nach Norden hin ist der Himmel wechselnd oder stark bewölkt und es entwickeln sich viele Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 und 24 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld