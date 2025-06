Missbrauch: Kinderschutz in Schulen - eine Schwachstelle

Sexuellen Missbrauch erkennen : Kinderschutz in Schulen - eine Schwachstelle

von Steffi Moritz-Möller 04.06.2025 | 15:38 |

Noah Dejanovic wurde als Kind sexuell missbraucht. Obwohl er sich in der Schule stark veränderte, sprach ihn kein Lehrer darauf an. Das hat Gründe, die der Student ändern will.