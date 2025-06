Schweiz: 91-Jährige von Kuhherde totgetrampelt

Kuhherde trampelt in der Schweiz 91-jährige Frau zu Tode. (Symbolbild)

Eine 91-Jährige ist in der Schweiz beim Alpauftrieb einer Kuhherde zu Tode getrampelt worden. Die Einheimische aus dem Dorf Andiast stürzte nach ersten Erkenntnissen der Polizei, als sie die Tiere durch eine enge Straßenstelle leiten wollte. Die Tiere seien dann über sie gelaufen und hätten sie tödlich verletzt. Der Sohn habe seine Mutter leblos auf der Straße gefunden. Herbeigerufene Sanitäter hätten sie nicht mehr retten können.

Das Dorf, auf Karten auch als Andest angegeben, liegt im Kanton Graubünden in einer Region, in der rätoromanisch gesprochen wird. Es gehört zum Vorderrheintal, hat viele Wanderwege in der Umgebung und lebt deshalb teils vom Tourismus.