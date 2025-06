Constructive World Award: Mehrfache Auszeichnung für ZDF-Familie

Erfolgreicher Abend für die ZDF-Familie: Drei Produktionen erhielten beim "Constructive World Award" Auszeichnungen. Der Preis ehrt konstruktiven Journalismus in Krisenzeiten.

Der "Constructive World Award" wird im Jahr 2025 zum dritten Mal vergeben. Quelle: Constructive World Award

Es war ein erfolgreicher Abend für das ZDF, 3sat und Arte/ZDF. Gleich drei Produktionen erhielten im Berliner Fotosgrafika Museum den "Constructive World Award". Der Preis würdigt die kritisch-konstruktive Berichterstattung und wurde zum dritten Mal von Focus online, der Nachrichtenmarke von BurdaForward, verliehen.

"Plan b"-Doku beim Constructive World Award ausgezeichnet

Ein Preis ging an das ZDF-Format "plan b" für den Film: "Helfen, wenn es ernst wird". Die Dokumentation von Stella Könemann erzählt eindringlich von Menschen, die Angehörigen und Betroffenen zur Seite stehen, wenn die Medizin nicht mehr heilen kann und die palliative Versorgung beginnt.

In England, wo die Hospizbewegung ihren Anfang nahm, bieten sogenannte "Death Doulas" emotionale Unterstützung für die Familien. Diese Sterbebegleiter*innen klären über Patientenverfügungen auf und helfen den Familienangehörigen beim Sterbeprozess und bei der Planung der Beerdigung.

Wie kann ich helfen, wenn ein geliebter Mensch schwer erkrankt, es vielleicht aufs Ende zugeht? Medizinisch, emotional und auch ganz praktisch: Helfen kann man lernen. 17.10.2024 | 29:48 min

Die Hamburger Einrichtung "Ülenkinder" hilft Eltern, deren Kinder an einer unheilbaren Erkrankung leiden. Und leitet sie in einem bis zu zwölfwöchigen Kurs an, auch ohne einen Pflegedienst angstfrei das Leben zu Hause zu meistern. Helfende Lösungsansätze, die ein großes Stück Lebensqualität für Kranke und ihre Familien bringen.

Doku über Malawi: Mit Millionen aus Schottland gegen Klimafolgen

Die ZDF-Südafrika-Korrespondentin Verena Garrett erhielt den Preis für ihren 3sat/nano Beitrag "Malawi - Industrieländer zahlen für Klimaschäden ". Der Film berichtet von einer außergewöhnlichen Hilfsmaßnahme für das afrikanische Land: Malawi bekam nach einer Naturkatastrophe im Jahr 2023 zwei Millionen Pfund aus einem sogenannten "Loss-and-Damage-Fonds" aus Schottland.

Dabei erhielten betroffene Haushalte eine Hilfszahlung in Höhe von 760 US-Dollar, ausgezahlt in drei Raten über eine Hilfsorganisation und ohne Auflagen. Der Film zeigt, wie das Geld den Betroffenen hilft, in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden.

NANO spezial vom 22. November: Die UN-Klimakonferenz COP29 in Baku geht zu Ende. Wieder fand sie in einem Ölstaat statt, in Aserbaidschan. Wie sind die Ergebnisse? Wir ziehen Bilanz. 22.11.2024 | 28:38 min

Bedeutung der Seegraswiesen für den Klimaschutz

Bei dem sogenannten "Berliner Abend für Lösungen" wurde auch die ZDF/Arte Produktion "Wunderwelt Seegraswiese" von Florian Guthknecht ausgezeichnet. Der Film zeigt, wie wichtig und bedeutend diese Pflanzen für unseren Planeten sind.

Seegraswiesen sind zugleich Klimaretter, Kinderstube für unzählige Arten und schützen unsere Küsten vor Erosion. Der Autor begleitet führende Forscher bei ihren Bemühungen zum Erhalt und zur Rettung von Seegraswiesen vom Mittelmeer bis an die Ostsee.

Unterwasser-Blütenpflanze der Nördlichen Meere - Seegraswiesen bieten vielen Tieren Schutz, Nahrung und Kinderstube in einem. 20.02.2023 | 2:42 min

Das steckt hinter dem Constructive World Award

Mit dem Constructive World Award will BurdaForward ein Zeichen setzen, dass es gerade in Zeiten, in denen Krisen und Negativschlagzeilen dominieren, dringend konstruktive Perspektiven braucht. Unter den rund 250 Gästen aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft war auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner CDU ). Sie hob die besondere Bedeutung von konstruktiven Lösungsansätzen hervor:

Wenn wir immer zuerst fragen, was schiefgeht, vergessen wir zu fragen, was gelingen kann. „ Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin

"Wir sollten wieder verstärkt daran glauben, dass Probleme lösbar sind. Nicht alle sofort. Aber mit Erfahrung, Ideen, Pragmatismus und gemeinsam", so Klöckner weiter.

Die 29-köpfige Jury bewertete insgesamt mehr als 200 Einreichungen, darunter Beiträge von ZEIT, ARTE, ZDF, 3sat, Süddeutsche Zeitung, Stern, Frankfurter Rundschau, ProSieben, RTL, Deutschlandfunk. Es wurden sowohl Texte als auch Audiobeiträge oder Crossmedia- und Bewegtbild-Formate berücksichtigt.