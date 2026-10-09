ZDFsportstudio Update:Das Sport-Wochenende: Ironman-WM, Bundesliga und Länderspiel
Von packenden Fußball-Duellen bei Frauen und Männern bis zum Ausdauerklassiker auf Hawaii - am Wochenende gibt's spannende Wettkämpfe und viel Live-Sport im ZDF.
Liebe Sport-Fans,
das Wochenende steht im Zeichen des Fußballs und des Ausdauersports. Die DFB-Frauen treffen auf Australien, auf Hawaii kämpfen die besten Triathletinnen und Triathleten um den Ironman-Weltmeistertitel, und die Fußball-Bundesliga meldet sich mit dem fünften Spieltag aus der Länderspiel-Pause zurück. Zudem beginnt am Sonntag die Tischtennis-Einzel-EM in Ljubljana.
Live-Sport im ZDF an diesem Wochenende
Höchstleistungen auf Hawaii
Das spektakulärste Sport-Event findet auf Hawaii statt. Kailua-Kona wird zum Schauplatz eines der atemberaubendsten Ausdauerwettkämpfe des Jahres. Schwimmen im Pazifik, Radfahren auf den heißen Straßen Hawaiis und der abschließende Marathon fordern den Athletinnen und Athleten alles ab.
- Samstag, ab 18:10 Uhr: Start des ZDF-Livestreams
- 18:20 Uhr: Start der Männer
- 18:30 Uhr: Start der Frauen
- Ab 00:25 Uhr in der Nacht auf Sonntag: Beginn der Live-Übertragung im TV (bis 3:45 Uhr)
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Bundesliga: Rheinisches Derby am Sonntag
Der fünfte Spieltag startet am Freitag mit einem Bundesliga-Dauerbrenner: Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen. Zum 115. Mal stehen sich beide Teams in der ersten Liga gegenüber. Der FC Bayern tritt am Samstag beim starken FC Augsburg an.
Im Fokus dieses Spieltags steht das rheinische Derby zwischen Köln und Mönchengladbach (So., 15:30 Uhr). Das Abendspiel am Samstag bestreiten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.
Erste Bilder im Free-TV gibt es in der Sendung "das aktuelle sportstudio" ab 23 Uhr. Gast im Studio bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ist Roger Schmidt, seit dem 1. Oktober 2026 "Head of Global Soccer" bei Red Bull, und damit der direkte Nachfolger von Jürgen Klopp.
Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der zweiten Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.
DFB-Frauen treffen auf Australien
Live-Sport im ZDF gibt es schon am Freitag. Die DFB-Frauen spielen in Karlsruhe gegen Australien. Das Freundschaftsspiel gegen die "Matildas" zum Auftakt in die WM-Saison beginnt um 20:30 Uhr.
Die Übertragung im ZDF und im Livestream startet um 20:15 Uhr. Kommentieren wird die Partie Gari Paubandt.
Zitat der Woche
Einer der besten Fußballer aller Zeiten hat in dieser Woche die internationale Bühne verlassen. Lionel Messis Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft ist beendet.
Sein langjähriger Konkurrent um den Titel "Bester Fußballer der Gegenwart" kommentierte Messis emotionalen Abschiedspost in den sozialen Medien so:
Mit Lionel Messi befasst sich auch die neue Bolzplatz-Folge.
Doku-Tipp: "Tatort Jugendfußball"
In der beklemmenden Dokumentation berichten viele Betroffene zum ersten Mal über ihre schrecklichen Erfahrungen.
Hüpfen verboten!
Neues von der Bauaufsichtsbehörde Bochum.
Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alles Wichtige gibt es wie immer bei ZDFheute.de, bei ZDFsportstudio.de und auf unseren Social-Kanälen.
Viel Freude an diesem sportlich aufregenden Wochenende im und mit dem ZDF. Wer's ruhiger mag: In Treviso findet gerade die Tiramisù-Zubereitung-WM statt. Guten Appetit.
Sportliche Grüße,
Peter Mayer und die ZDFsportstudio-Redaktion