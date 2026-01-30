Update am Morgen: Macht, Wirtschaft, Würde

Guten Morgen,

am Ende einer Woche voller Aus- und Rückblicke. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wird in einer Regierungserklärung heute zu den nicht gerade erbaulichen Ergebnissen des Jahreswirtschaftsberichtes Stellung nehmen.

Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht ihren Arbeitsmarktbericht und das Statistische Bundesamt legt auf den zu erwartenden Zahlenstapel noch die Inflationsrate für Januar obendrauf. Und vielleicht sind ja auch bessere Nachrichten dabei. "It's the economy, stupid!" - der alte Wahlslogan aus den USA hat globale Gültigkeit. Wenn Deutschlands Wirtschaftsmotor weiter stottert, könnte auch diese Bundesregierung ins Schlingern geraten. Und dann?

Kanzler Merz hat mit seiner Regierungserklärung gestern den Blick nach vorn gerichtet und um die Machtkomponente erweitert, die europäische. Der Kontinent müsse wieder lernen, machtpolitisch zu denken und zu handeln.

Da ist sicher viel dran. Schon als Gegengewicht. Denn wie Macht und Wirtschaft auch zusammengelegt und -gedacht werden können und eine Demokratie dabei ausgehöhlt wird, das praktiziert Donald Trump ja unverhohlen und schamlos, ohne das Mäntelchen feiner Sitten darüber zu legen.

Womit wir beim Rückblick wären: In Europa waren Anstand, Sitte und die Wahrung der Würde des Menschen nach 1933 verlorene Güter. Macht triumphierte in ihrer brutalsten Form. Von den vielen Worten und Themen der zurückliegenden Woche bleiben die Mahnungen haften, die die Auschwitz-Überlebende Tova Friedman am Mittwoch in der Feierstunde zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers an uns alle richtete: "Sorgen wir dafür, dass 'nie wieder' nicht nur eine Parole ist, sondern eine bleibende Verpflichtung."

Und im Landtag von Niedersachsen sprach fast zeitgleich als Kind von Holocaust-Überlebenden der Publizist Michel Friedman: "Wir müssen die Demokratie nicht verteidigen. Wir müssen für sie werben." Dem ist nichts hinzuzufügen.

Einen schönen Tag - und am Wochenende ein bisschen Zeit, die Woche nachwirken zu lassen

Ihr Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland stimmt laut Trump einer Angriffspause zu: In der Ukraine soll es in den kommenden Tagen bis zu minus 30 Grad kalt werden, die Energieversorgung ist an vielen Orten bereits am Limit. In Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mehr als 450 Wohnblöcke weiter ohne Fernwärme. Nun hat Russlands Präsident Putin einer einwöchigen Feuerpause zugestimmt - sagt US-Präsident Trump. In der Ukraine bleibt man zunächst skeptisch.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Um die von Trump verkündete Angriffspause geht es auch im Ukraine-Update von ZDFheute live. Außerdem Thema: Immer häufiger tauchen an der ukrainischen Front nicht nur Drohnen in der Luft auf, sondern auch unbemannte Systeme am Boden. Hier sehen Sie die ganze Sendung.

Was heute noch wichtig ist

Neue Regierungsparteien in den Niederlanden legen Koalitionsvertrag vor: Drei Monate nach der Parlamentswahl schließen Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale ihre Koalitionsverhandlungen ab. Es wird eine Minderheitsregierung. Die neue Regierung soll am 23. Februar vereidigt werden. Neuer Premier wird voraussichtlich der linksliberale Rob Jetten.

Spitzentreffen der Europäischen Volkspartei mit Merz: Staats- und Regierungschefs der Europäischen Volkspartei, zu der CDU und CSU gehören, beraten über die Rolle Europas in einer sich dramatisch verändernden Weltordnung. Neben Merz werden auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk und weitere Regierungschefs teilnehmen.

Bosch veröffentlicht vorläufige Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr: Bosch-Chef Stefan Hartung hatte Anfang des Jahres bereits gewarnt, dass der Gewinn deutlich gesunken sei. Nach einem Medienbericht schrumpfte die Umsatzrendite bei einem leicht auf 91 Milliarden Euro gestiegenen Erlös um mehr als einen Prozentpunkt unter zwei Prozent. Grund sind neben der Krise in der Autoindustrie die Kosten des bei Bosch laufenden Arbeitsplatzabbaus.

Handball-EM

Am Abend treffen die deutschen Handballer im EM-Halbfinale auf Kroatien. Erik Eggers stellt den Gegner vom Balkan vor - gegen den das DHB-Team in der EM-Vorbereitung gleich zweimal gewonnen hat:

Grafik des Tages

"Jeder Mensch kann Krebs bekommen" - Doch mit Vorsorge und KI-gestützter Früherkennung ließe sich etwa die Hälfte aller Erkrankungen vermeiden, sagt Molekularbiologin Hanna Heikenwälder:

Ein Lichtblick

Immer mehr Frauen studieren im Bereich Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Im Jahr 2024 waren in diesen Fächern gut 36 Prozent der Erstsemester weiblich, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 2014 lag dieser Anteil noch bei rund 31 Prozent.

Gesagt

Ich war quasi allgegenwärtig, niemand konnte sich meiner Musik entziehen. „ Phil Collins

Phil Collins kann auf eine außergewöhnliche Musikkarriere zurückblicken. Heute wird der Musiker 75 Jahre alt.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Freitag fällt von der Nordsee bis nach Sachsen etwas Schnee. Sonst ist es zunächst trocken mit etwas Sonne im Süden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 7 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

