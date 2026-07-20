Update am Morgen: Schwierige Personalrochaden bei der Union

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

Berliner Polit-Routine kann gelegentlich sehr aufregend sein. Wenn heute Vormittag das CDU-Präsidium zusammentritt, so wie fast jeden Montag, herrscht Alarmstimmung. Der Rücktritt des mächtigen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, die Affäre um seine Entscheidung, mithilfe einer Leihmutter in den USA Vater zu werden: All das hat die Union aufgewühlt wie lange nicht mehr.

heute journal, 18.07.2026, ab 21:55 Uhr 18.07.2026 | 2:35 min

Mit seiner Entscheidung, deutsches Recht in einer so sensiblen Frage zu umgehen, trifft Spahn seine Partei an einer besonders empfindlichen Stelle; er berührt sozusagen ihre programmatische DNA, wie CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach es ausdrückt.

In Fragen moderner Fortpflanzungsmedizin, beim Lebensschutz und der Familie weiß sich die Union wie keine andere Partei dem christlichen Menschenbild verpflichtet; Eizellspende, künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft: Das alles kollidiert mit grundlegenden Überzeugungen vieler CDU-Mitglieder und, mehr noch, der katholischen Kirche, der auch Spahn angehört.

Parteichef Merz wird deshalb viel Fingerspitzengefühl brauchen, um die aufgewühlte Union zu stabilisieren. Gleichzeitig muss er sehr zügig einen Nachfolger für Spahn an der Spitze der Unionsfraktion finden und benennen.

ZDFheute Xpress, 19.07.2026, 10:11 Uhr 19.07.2026 | 0:19 min

Die Fraktion ist für jeden Regierungschef die eigentliche Machtbasis. Wer an ihrer Spitze steht, muss Mehrheiten für den Kanzler-Kurs organisieren. Oft genug ein Drahtseilakt, besonders in einer Koalition mit der SPD; die Sozialdemokraten treibt angesichts dramatisch schlechter Umfragewerte mittlerweile Existenzangst um. Und das noch dazu in einer Zeit, in der die Bundesregierung reihenweise unpopuläre Reformen vorantreiben muss.

Ein paar Namen werden bereits geflüstert, in den Kulissen der Macht. So könnte Kanzleramtsminister Torsten Frei als Vorsitzender in die Fraktion zurückkehren, wo er als parlamentarischer Geschäftsführer jahrelang zuverlässig und vor allem geräuschlos den Politikbetrieb organisiert hat. Frei hinterlässt im Kanzleramt jedoch eine große Lücke, die nicht einfach zu schließen sein wird. CDU-Generalsekretär Linnemann wird genannt, bisher aber hat er sich nicht in die Kabinettsdisziplin einbinden lassen. Rückte er an die Fraktionsspitze, bräuchte Merz einen neuen Strategen in der Chefetage des Konrad-Adenauer-Hauses.

Schwierige Personalrochaden also an der CDU-Spitze; eine Kabinettsumbildung wollte der Kanzler im ZDF-Sommerinterview deshalb nicht ausschließen. Lange überlegen kann Merz jedenfalls nicht, denn auch der Union laufen die Wähler davon; die ersehnte Stabilisierung vor der Sommerpause ist dahin. Drei wichtige Landtagswahlen folgen.

heute, 19.07.2026, ab 17 Uhr 19.07.2026 | 1:51 min

Kein Wunder, dass die Oppositionsführerin, AfD-Chefin Alice Weidel, am Wochenende triumphierte. Die nächsten Tage dürfen in Berlin deshalb ziemlich spannend werden. Von sommerlicher Gelassenheit keine Spur.

Ihnen einen guten Start in die neue Woche

Frank Buchwald, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

19.07.2026 | 1:00 min

Neuer Regierungschef in Großbritannien: Andy Burnham soll heute von König Charles III. zum britischen Premierminister ernannt werden. Der neue Chef der britischen Labour-Partei folgt auf Keir Starmer und wird der siebte britische Premier in den vergangenen zehn Jahren. Das Amt des Premierministers ist in Großbritannien an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.

Erinnern an den NS-Widerstand: Bundesregierung und Bundeswehr würdigen den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft mit einer Feierstunde und Kranzniederlegung. Am Abend legen rund 240 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr bei einem feierlichen Appell ihr Gelöbnis ab. Der Tag erinnert an das missglückte Attentat auf Adolf Hitler vor 82 Jahren, am 20. Juli 1944.

Urteilsverkündung gegen "El Mayo" erwartet: Heute soll in Brooklyn das Urteil fallen gegen den berüchtigten Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada. Der Mitgründer des Sinaloa-Kartells war den Fahndern 2024 in Texas ins Netz gegangen. Er muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.

Prozess um Axt-Angriff in ICE: Ebenfalls ein Urteil erwartet wird heute im Prozess um den Axt-Angriff in einem ICE in Bayern vor gut einem Jahr. Dem 21-jährigen beschuldigten Syrer werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund einer psychischen Erkrankung die dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung beantragt.

20.07.2026 | 0:37 min

Was in Iran und im Nahen Osten passiert ist

USA greifen Iran "zu Ehren" toter Soldaten an: US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Angriffe seines Militärs auf Ziele in Iran mit dem Tod mehrerer US-Soldaten begründet. Die Angriffe auf Iran seien "zu Ehren" der Soldaten erfolgt. "Wir haben sie (die Iraner) heute Nacht wieder sehr hart getroffen", sagte Trump weiter.

Zwei Öltanker in der Straße von Hormus gesprengt: Die iranischen Revolutionsgarden haben laut Staatsmedien zwei Öltanker im Bereich der Straße von Hormus gestoppt. Die beiden Schiffe hätten versucht, auf "nicht genehmigte" Weise über die Südroute in die Meerenge einzufahren beziehungsweise diese zu verlassen, erklärten die Revolutionsgarden am Montag laut der Nachrichtenagentur Tasnim. Die Schiffe seien "explodiert".

Demokraten rügen Trumps Iran-Kurs: Demokratische Mitglieder des US-Kongresses haben Trumps Kriegsführung in Iran scharf kritisiert. Senator Mark Warner sagte CBS News, es habe "keine unmittelbare Bedrohung durch Iran bestanden" - Trump habe den Krieg ohne Plan begonnen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Tote in Saporischschja nach Luftangriffen: Bei einem russischen Luftangriff auf das südostukrainische Saporischschja sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 42 weitere wurden bei dem Angriff verletzt, darunter auch acht Kinder, wie der ukrainische Rettungsdienst in der Nacht auf Telegram mitteilte.

Ukraine wirft Russland Angriff auf Schiff vor: Die Ukraine hat Russland einen Angriff auf ein Schiff aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau und die Tötung von mindestens fünf Besatzungsmitgliedern vorgeworfen. Der Getreide-Frachter sei mit Marschflugkörpern in der Schwarzmeer-Region Odessa beschossen worden.

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Nach der Fußball-WM 2026

Spanien ist neuer Fußball-Weltmeister. In einem einseitigen Finale besiegte der Europameister am Sonntag vor den Toren New Yorks Titelverteidiger Argentinien hochverdient mit einem 1:0.

Doch spielte Argentinien zu hart im Finale? Nach dem Spiel kritisierte ZDF-Experte Christoph Kramer das Auftreten der unterlegenen Argentinier deutlich - huldigte aber auch Messi.

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Fußball-Nationalmannschaft: Jürgen Klopp hat eine Einigung mit Red Bull erzielt. Das verkündete er im Vorfeld des WM-Finals. "Es ist nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung", sagte er über anstehende Gespräche mit dem DFB.

Zahl des Tages

384.400 Kilometer - das ist die durchschnittliche Entfernung, in der der Mond unermüdlich um die Erde kreist. Es scheint wie eine Selbstverständlichkeit - aber was, wenn er gar nicht da wäre? Zum Tag des Mondes hier noch einmal die Erklärung, warum die Felskugel nicht ganz unwichtig ist.

12.06.2019 | 12:52 min

Gesagt

Ich habe nie jemandem persönliche Faulheit unterstellt. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Das sagte Kanzler Merz im ZDF-Sommerinterview. Die Produktivität und die wirtschaftliche Leistung in Deutschland seien zu gering, kritisierte er. "Und wenn wir uns diesen Sozialstaat weiter leisten wollen, dann müssen wir für diesen Sozialstaat gemeinsam arbeiten." Er verteidigte sich gegen Kritik an seiner Kommunikation.

Berlin direkt, 19.07.2026, ab 19:10 Uhr 19.07.2026 | 19:54 min

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Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.07.2026 | 2:49 min

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So wird das Wetter heute

Heute gibt es im Nordosten Schauer und Gewitter, während im Süden häufiger die Sonne scheint. Auch in den Alpen kann es einzelne, kurze Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 26 Grad.

Quelle: ZDF

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Zusammengestellt vom ZDFheute-Team