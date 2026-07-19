Brand in Bangkoker Bar: Zahl der Toten auf 34 gestiegen

Nach der Brandkatastrophe in Thailands Hauptstadt Bangkok ist die Zahl der Todesopfer laut Behörden auf 34 gestiegen. Thailands Regierungschef kündigte Inspektionen an.

Gedenken nach dem Brand in der Bar "Rong Beer Na Lat Phrao" in Bangkok. Quelle: AFP

Eine Woche nach dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf 34 gestiegen. Eine 20-jährige Frau sei am Sonntag ihren Verletzungen erlegen, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

Das Feuer in der Restaurant-Bar "Rong Beer Na Lat Phrao" war am Sonntag vergangener Woche während eines Konzerts ausgebrochen.

Mehrheit der Toten starb an Rauchvergiftung

In der durch einen Stromausfall verursachten Dunkelheit sowie wegen starker Rauchentwicklung fanden viele Gäste den Ausgang nicht und rannten zu den Toiletten im hinteren Bereich des Lokals. Die Mehrheit der Toten starb an einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid und Blausäure, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten, wie am Freitag der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Bangkok, Wiroon Supasingsiripreecha, mitteilte. Behördenangaben zufolge wurden 77 weitere Menschen verletzt.

Die Gase entstehen bei Bränden und "blockieren, wenn sie eingeatmet werden, den Sauerstofftransport im Blut, was zum Tod führt", sagte Wiroon. "Wenn sie in großen Mengen eingeatmet werden, können sie innerhalb von vier Minuten tödlich sein."

Bei einem Brand in einem Pub in der thailändischen Hauptstadt Bangkok starben mindestens 27 Personen, mehr als 60 wurden verletzt. Zur Unglücksursache wird derzeit ermittelt. 13.07.2026 | 1:21 min

Thailands Regierungschef kündigt Inspektionen an

Als Konsequenz aus der tödlichen Brandkatastrophe ordnete Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul Inspektionen in Nachtclubs und ähnlichen Lokalen binnen 30 Tagen an. Zudem sollen die Genehmigungen von Lokalen überprüft werden. So hatte das "Rong Beer Na Lad Phrao" offenbar keine behördliche Genehmigung, Konzerte zu veranstalten.

Läden, die die Regeln nicht einhalten, dürfen nicht existieren und der Eigentümer dieses Lokals muss sich für seine Taten verantworten. „ Anutin Charnvirakul, Regierungschef von Thailand

Sicherheitsvorschriften werden in Lokalen in Thailand oft nur nachlässig umgesetzt. Ein Bauexperte sagte der Nachrichtenagentur AFP, das "Rong Beer Na Lat Phrao" habe nicht über die Sicherheitssysteme verfügt, die bei Veranstaltungen mit Live-Musik und vielen Menschen notwendig seien.

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Quelle: AFP