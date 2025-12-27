Thailand und Kambodscha beraten erneut über Waffenruhe

Die Verteidigungsminister Thailands und Kambodschas wollen an diesem Samstag über eine Waffenruhe verhandeln. Der Konflikt um Gebietsansprüche schwelt bereits seit Jahrzehnten.

Im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha ist eine Einigung weiterhin nicht in Sicht. Delegationen beider Länder beraten seit wenigen Tagen über ein Ende der Kämpfe. 26.12.2025 | 0:23 min

Im blutigen Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha gehen die Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe möglicherweise in eine entscheidende Phase. An diesem Samstag ist ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder an einem Grenzkontrollpunkt in Thailand geplant.

Vorausgegangen waren in den vergangenen Tagen vorbereitende Beratungen in einem gemeinsamen Ausschuss zu Grenzfragen.

Mehr als eine Million Menschen sind wegen der aufgeflammten Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha auf der Flucht. Nun soll erneut über eine Waffenruhe verhandelt werden. 23.12.2025 | 1:31 min

Trump versuchte im Oktober zu vermitteln

Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul äußerte am Freitag die Hoffnung, dass die beiden Seiten eine Einigung finden werden. Diese solle dem Vorbild einer Erklärung vom Oktober folgen, die Schritte zu einem dauerhaften Frieden vorsah.

Damals hatten sich die beiden Staaten im Beisein von US-Präsident Donald Trump in Malaysia unter anderem auf den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie gemeinsame Minenräumung verständigt.

Kambodscha forderte nach neuen Kämpfen ein Eingreifen des UN-Sicherheitsrates im Konflikt mit Thailand. US-Präsident Trump kündigte an, mit beiden Seiten reden zu wollen. 11.12.2025 | 0:23 min

Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig

Thailand setzte die Umsetzung des Abkommens im November jedoch aus. Seit Anfang Dezember kam es zu neuen Kämpfen an mehreren Stellen der Grenze. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die neuen Gefechte ausgelöst zu haben, und berufen sich jeweils auf ihr Recht auf Selbstverteidigung.

Der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt ist die Folge einer unklaren Grenzziehung durch Kambodschas ehemalige Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1907.

An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert die Lage erneut. Welche Folgen die politische Krise in Bangkok für den Konflikt hat, ordnet ZDFheute live ein. 12.12.2025 | 11:17 min

Neue Kämpfe trotz Verhandlungen

Kambodscha hat Thailand vorgeworfen, seine Luftangriffe im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern trotz laufender Verhandlungen verstärkt zu haben. Das kambodschanische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, thailändische F-16-Kampfjets hätten in den Morgenstunden bis zu 40 Bomben auf das Gebiet des Dorfes Chok Chey in der Provinz Banteay Meanchey abgeworfen.

Thailändische Medien wiederum berichteten, kambodschanische Truppen hätten in der Nacht das Grenzgebiet der Provinz Sa Kaeo bombardiert. Dabei seien mehrere Häuser beschädigt worden.

Quelle: dpa, AFP