Jahrzehntealter Grenzkonflikt:Thailand und Kambodscha beraten erneut über Waffenruhe
Die Verteidigungsminister Thailands und Kambodschas wollen an diesem Samstag über eine Waffenruhe verhandeln. Der Konflikt um Gebietsansprüche schwelt bereits seit Jahrzehnten.
Im blutigen Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha gehen die Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe möglicherweise in eine entscheidende Phase. An diesem Samstag ist ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder an einem Grenzkontrollpunkt in Thailand geplant.
Vorausgegangen waren in den vergangenen Tagen vorbereitende Beratungen in einem gemeinsamen Ausschuss zu Grenzfragen.
Trump versuchte im Oktober zu vermitteln
Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul äußerte am Freitag die Hoffnung, dass die beiden Seiten eine Einigung finden werden. Diese solle dem Vorbild einer Erklärung vom Oktober folgen, die Schritte zu einem dauerhaften Frieden vorsah.
Damals hatten sich die beiden Staaten im Beisein von US-Präsident Donald Trump in Malaysia unter anderem auf den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie gemeinsame Minenräumung verständigt.
Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig
Thailand setzte die Umsetzung des Abkommens im November jedoch aus. Seit Anfang Dezember kam es zu neuen Kämpfen an mehreren Stellen der Grenze. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die neuen Gefechte ausgelöst zu haben, und berufen sich jeweils auf ihr Recht auf Selbstverteidigung.
Der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt ist die Folge einer unklaren Grenzziehung durch Kambodschas ehemalige Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1907.
Neue Kämpfe trotz Verhandlungen
Kambodscha hat Thailand vorgeworfen, seine Luftangriffe im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern trotz laufender Verhandlungen verstärkt zu haben. Das kambodschanische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, thailändische F-16-Kampfjets hätten in den Morgenstunden bis zu 40 Bomben auf das Gebiet des Dorfes Chok Chey in der Provinz Banteay Meanchey abgeworfen.
Thailändische Medien wiederum berichteten, kambodschanische Truppen hätten in der Nacht das Grenzgebiet der Provinz Sa Kaeo bombardiert. Dabei seien mehrere Häuser beschädigt worden.
Mehr zu dem Grenzstreit
Während Grenzstreit mit Kambodscha:Thailands Regierungschef löst Parlament aufmit Video0:20
Wieder entbrannter Grenzkonflikt:Hunderttausende in Thailand und Kambodscha evakuiertmit Video0:23
Konflikt mit Kambodscha geht weiter:Thailand: Wenig Hoffnung auf baldige Waffenruhemit Video11:17
Im Beisein von US-Präsident Trump:Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommenmit Video0:29