Thailand und Kambodscha kämpfen weiter: Dämpfer für Trump

Auch wenn US-Präsident Trump verbreitete, Thailand und Kambodscha hätten sich zur Einstellung der Kämpfe bereiterklärt - die Gefechte an der Grenze dauern an.

An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert die Lage erneut. Welche Folgen die politische Krise in Bangkok für den Konflikt hat, ordnet ZDFheute live ein. 12.12.2025 | 11:17 min

Der wieder aufgeflammte Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hält auch nach den jüngsten Vermittlungsversuchen von US-Präsident Donald Trump weiter an. Am Morgen meldeten sowohl die thailändische als auch die kambodschanische Armee Angriffe, darunter auch auf zivile Gebiete.

Thailand will weiterkämpfen

"Thailand wird seine Militäraktionen fortsetzen, bis wir keine Gefahr und Bedrohung mehr für unser Land und unser Volk sehen. Das möchte ich klarstellen", schrieb der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul auf Facebook. "Unsere Aktionen heute Morgen sprechen bereits für sich."

Kambodscha fordert nach neuen Kämpfen ein Eingreifen des UN-Sicherheitsrates im Konflikt mit Thailand. US-Präsident Trump kündigte an, mit beiden Seiten reden zu wollen. 11.12.2025 | 0:23 min

Damit wurden die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe in dem südostasiatischen Konflikt erheblich gedämpft. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump nach einem Telefonat mit Kambodschas Ministerpräsidenten Hun Manet und Thailands Ministerpräsidenten Anutin Charnvirakul gesagt, beide Regierungschefs hätten sich zur Einstellung der Kämpfe bereiterklärt. Es sei sich darauf geeinigt worden, alle Kampfhandlungen "ab heute Abend einzustellen".

Um diese Regionen geht es im Grenzkonflikt. Quelle: ZDF

Trump spricht von Einigung - Länder bestätigen das nicht

Unklar blieb allerdings, auf welche Zeitzone er sich bezog. In der Region war es zu dem Zeitpunkt bereits Nacht. Die beiden Länder selbst bestätigten die Einigung nicht.

Die Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha dauern seit Tagen an. Hintergrund ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen sich gegenseitig, eine zuletzt geltende Waffenruhe im Gebiet entlang der etwa 800 Kilometer langen gemeinsamen Grenze zuerst verletzt zu haben. Die Kämpfe haben über 500.000 Bewohner der Region in die Flucht getrieben und mehr als 20 Menschen das Leben gekostet, darunter mehrere Zivilisten. Zudem gab es Hunderte Verletzte infolge der Gefechte.

