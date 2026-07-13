Unglück in thailändischer Metropole:Brandkatastrophe in Bar in Bangkok: Mindestens 27 Tote
Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Nach weiteren Opfern wird gesucht. Die Ursache ist noch unklar.
Bei einer Brandkatastrophe in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind nach offiziellen Angaben mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach gegen Mitternacht (Ortszeit) in einem Bierlokal aus, das im Stadtteil Ladprao im Norden der Millionenmetropole liegt. Es gibt auch zahlreiche Verletzte.
Auf Bildern war zu sehen, wie enorme Flammen aus dem Restaurant herausschlugen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es der Feuerwehr und anderen Rettungskräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur Ursache gab es zunächst keine Informationen.
Suche nach weiteren Opfern dauert an
Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul sprach bei einem Besuch an dem Unglücksort noch in der Nacht von mindestens 27 Todesopfern. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte sogar von mindestens 30 Toten. 17 Frauen und acht Männer seien bereits identifiziert. Nach weiteren Opfern werde noch gesucht.
Die Gaststätte namens Rong Beer Na Ladprao liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes, der auch international bekannt ist. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Um Mitternacht ist der Markt längst geschlossen. Bangkok mit seinen mehr als 8,5 Millionen Einwohnern gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.
Feuer breitete sich enorm schnell aus
Die ersten Berichte über einen Brand gingen nach Medienberichten kurz vor Mitternacht in der Notruf-Zentrale ein. Das Feuer habe sich enorm schnell ausgebreitet, hieß es. Auf Handy-Videos war zu sehen, wie Menschen schreiend und in Panik aus dem Lokal rannten. Nach ersten Informationen wurden die meisten Opfer in den Toiletten des Restaurants aufgefunden, wo sie eingeklemmt waren.
"Die meisten Opfer sind nach hinten gerannt, zu den Toiletten, wo es keinen Ausgang gab", sagte Ministerpräsident Anutin vor Journalisten. Möglicherweise hätten sie aus Panik gehandelt, weil es im Restaurant gebrannt habe und alles voller Rauch gewesen sei. Das Lokal brannte völlig aus.
Die Rettungskräfte brachten zahlreiche Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser der Umgebung. Zu ihrem Zustand gab es keine genaueren Angaben.
Eines der schwersten Unglücke in Bangkok seit Jahren
Nach Informationen des Fernsehsenders war der Brand nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle. Kurze Zeit später kam der Ministerpräsident an den Ort des Geschehens, um sich zu informieren. Er berichtete gegenüber thailändischen Medien von Zeugenaussagen, wonach Rauch aus einem Sicherungskasten ausgetreten sei. Danach sei der Strom ausgefallen und es habe eine schwere Explosion gegeben. Es handelt sich um eines der schwersten Unglücke dieser Art in der bei Touristen beliebten Metropole seit Jahren.
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