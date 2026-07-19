Spanien: Waldbrand bei Madrid breitet sich rasant aus

Spanien kämpft noch immer gegen die Flammen: Ein großer Waldbrand bei Madrid breitet sich schnell aus und ist weiterhin außer Kontrolle. Rund 13.000 Hektar sind bereits verbrannt.

Die verheerenden Waldbrände in Spanien halten weiterhin an. Im Nordosten Madrids hat sich in der Nacht ein Großfeuer ausgebreitet. 19.07.2026 | 0:20 min

Nordöstlich der spanischen Hauptstadt Madrid sind nach Angaben der Behörden bei einem Waldbrand bereits rund 13.000 Hektar verbrannt. Das entspricht mehr als 18.000 Fußballfeldern.

Bisher seien die Flammen nicht unter Kontrolle, die sich in der Nacht auf Sonntag 14 Kilometer weiter voranbewegt hätten, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.

Rund 800 Einwohner wegen Waldbrand evakuiert

Mehr als 500 Einsatzkräfte seien am Boden damit beschäftigt, Brandschneisen anzulegen und die Flammen so einzudämmen. Bisher sei es so gelungen, das Feuer von Ortschaften fernzuhalten, sagte die regionale Umweltministerin Mercedes Gómez. Unterstützt werden sie unter anderem von der Militärischen Notfalleinheit (UME).

Die Kräfte am Boden würden von 25 Löschflugzeugen unterstützt. Vorsichtshalber seien aber 20 Gemeinden mit insgesamt rund 800 Einwohnern evakuiert worden, sagte Gómez. Angesichts von Dürre und geringer Luftfeuchtigkeit ist die Waldbrandgefahr derzeit in weiten Teilen Spaniens extrem hoch. Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit für Brände etwa im Mittelmeerraum, weil er zu langen Perioden mit Trockenheit und Hitze führt.

Die Einsatzkräfte kommen voran: Laut Behörden ist der Waldbrand in Südspanien weitgehend unter Kontrolle. Die Bewohner können in ihre Häuser zurück. Zwölf Menschen waren ums Leben gekommen. 12.07.2026 | 0:23 min

Verbrannte Fläche fast doppelt so groß wie im Vorjahr

Seit Jahresbeginn haben großflächige Feuer in Spanien bereits mehr als 80.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.

Das war fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damals gab es jedoch erst im August die schlimmsten Brände, als die verbrannte Fläche Ende Juli von rund 47.000 Hektar bis Anfang August binnen weniger Tage auf 380.000 Hektar in die Höhe schoss.

Im Süden Spaniens zerstört der Waldbrand Tausende Hektar Land. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer - und machen Fortschritte, doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. 11.07.2026 | 2:11 min

Brand im Nordosten Spaniens weitgehend unter Kontrolle

Entwarnung gab es hingegen bei einem weiteren großen Waldbrand in der Region Aragonien im Nordosten Spaniens. Nach Angaben der Regionalregierung sei der am Donnerstag bei Orés ausgebrochene Brand inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Rund 14.400 Hektar wurden dort vernichtet, sagte Aragoniens Regionalpräsident Jorge Azcón.

Mehr als 1.100 Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. Mehr als 400 Einsatzkräfte sowie zahlreiche Löschhubschrauber und Löschflugzeuge kämpften gegen die Flammen.

Bei einem verheerenden Waldbrand in Andalusien sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Opfer verbrannten in Autos, Straßen wurden gesperrt und mehrere Orte evakuiert. 10.07.2026 | 2:00 min

Iberische Halbinsel kämpft seit Wochen gegen Waldbrände

Spanien sowie der iberische Nachbar Portugal und andere europäische Länder werden seit Wochen von einer ganzen Serie an Waldbränden heimgesucht.

Bei einem Brand vorige Woche in der südspanischen Region Andalusien starben 13 Menschen - mehrheitlich ältere, in der Provinz Almería wohnende Ausländer, darunter sieben Briten und drei Belgier.

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Quelle: dpa