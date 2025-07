Update am Abend: Pflegekassen-Löcher und Polens Grenzkontrollen

Ein zweites großes Thema, um das es vorab viele Diskussionen gab, sind die Grenzkontrollen, die Polen seit der Nacht an mehr als 50 Übergängen zu Deutschland durchführt. Geplant ist das zunächst bis zum 5. August. In diesem Zeitraum will Polen auch an seiner Grenze zu Litauen Einreisende kontrollieren.