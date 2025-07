Bayern: Haftbefehl gegen mutmaßlichen ICE-Angreifer

Nach dem Angriff auf Fahrgäste in einem ICE im niederbayerischen Straßkirchen ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Der 20 Jahre alte Syrer sei der gefährlichen Körperverletzung in vier Fällen verdächtig, teilte die Polizei mit.

Der in Österreich gemeldete Asylbewerber wurde bei der Tat erheblich verletzt. Er befindet sich wie auch drei der vier verletzten Passagiere noch in einem Krankenhaus. Eines der Opfer konnte inzwischen entlassen werden.

Passagiere überwältigten Angreifer

02.04.2025 | 1:41 min