Bayern: Mann greift in ICE Fahrgäste an - mehrere Verletzte

In einem ICE hat ein Mann in Bayern mehrere Passagiere angegriffen.

Ein Mann hat in einem ICE in Niederbayern mehrere Passagiere mit gefährlichen Gegenständen angegriffen und verletzt. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit.