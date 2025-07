Organisierte Clan-Kriminalität: "Ich könnte alles besorgen"

Kriminelle Clans arbeiten mit einem Netzwerk, das den meisten Menschen verborgen bleibt. Dort sind sogenannte Vermittler am Werk: Sie fädeln Deals ein, die es nicht geben dürfte.

Kriminelle Netzwerke, die so komplex wie multinationale Konzerne organisiert sind, stellen Ermittler vor besondere Herausforderungen. Auch mit Blick auf organisierte Clan-Kriminalität. Denn die Clans hätten Einfluss, wären teilweise über die Schritte der Ermittler bestens informiert - so schildert es der ehemalige Ermittler Klaus Nachtigall in der Doku von ZDFzeit "Kriminelle Clans - Ist der Staat machtlos?"

Es herrscht auf manchen Dienststellen Verzweiflung. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Immer wenn wir große Telefonüberwachungsverfahren hatten, sind immer wieder Polizisten in diese Verfahren hineingefallen. Das ist Wahnsinn, man glaubt es kaum. „ Klaus Nachtigall, ehemaliger Ermittler

Razzien, Behörden, Dokumente: Information als Ware

Informationen, auch über bevorstehende Razzien oder den Stand von Ermittlungsverfahren, sind in dieser Welt eine Ware, mit der auch die sogenannten Vermittler handeln. Kriminelle Clans würden sich nicht nur Zugänge zur Polizei, sondern auch in andere Behörden erkaufen. Es sei beispielsweise ein leichtes, Originalführerscheine zu beschaffen. In der Szene kursiert eine entsprechende Preisliste.

"Das ist für die Korruptionsforschung ein relativ neuer Bereich, weil das, was Clans entwickelt haben, wie sie Korruption für ihre kriminellen Ziele nutzen, eine Kombination aus verschiedenen Methoden ist, die wir in den Jahren zuvor so vielleicht noch gar nicht gesehen haben", sagt Karin Holloch von Transparency International.

Sogenannte Vermittler schaffen geheime Parallelwelt

Die sogenannten Vermittler spinnen das geheime Netzwerk krimineller Clans, sie schaffen eine Art Parallelwelt. Im Zuge der Recherchen für die ZDF-Doku ist es gelungen, einen von ihnen zu kontaktieren.

"Es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass Clans nur untereinander zusammenarbeiten oder Rocker unter sich bleiben. Eigentlich arbeitet jeder mit jedem zusammen. Vorausgesetzt, es lässt sich ordentlich Geld machen", erzählt einer der Vermittler in einer Shisha-Bar am Stadtrand von Berlin. ( Mehr dazu auch in einem Podcast des Produzenten der Dokumentation)

Weitverzweigtes Netzwerk

Kriminelle Clans haben ein Netz gesponnen, das über die eigenen Familienverbände hinausgeht, ihnen vor allem bei der Geldwäsche hilft. Denn für sie geht es darum, das illegal erlangte Vermögen in den legalen Wirtschaftskreislauf zu lenken. Dafür werden nicht selten Scheinfirmen gegründet, wie ein Insider in der ZDF-Doku schildert.

Uns geht es vor allem darum, dass wir die Möglichkeit haben, die Clankriminalität finanziell auszutrocknen. „ Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)

Doch dafür brauche es laut Experten umfangreiche Gesetzesänderungen. Bis die kommen, steigen Macht und Einfluss der Unterwelt weiter. "Ich kann alles besorgen. Wirklich alles. Wenn ich niemanden für ein konkretes Anliegen kenne, dann kenne ich jemanden, der jemanden kennt...", sagt der Vermittler in dem Podcast.

Der Mann betont, selbst keine Straftaten zu begehen. Er stelle nur Kontakte her. Was danach passiere, wisse er nur selten. Er will es auch gar nicht wissen.