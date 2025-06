Als die Ermittler des Hamburger Zolls im Februar 2021 die Schiffscontainer öffnen, trauen sie ihren Augen kaum. Versteckt in Kanistern mit Spachtelmasse finden sie 16 Tonnen Kokain - die bis dahin größte Menge, die je in Europa entdeckt wurde. Geschätzter Straßenverkaufswert: über zwei Milliarden Euro.

Der Fall Sky ECC - eine umstrittene Massenüberwachung, die zur Aufklärung zahlreicher Verbrechen geführt hat. Die frontal-Dokumentation "Geheime Chats und kriminelle Deals - Der Fall Sky ECC" läuft am Dienstag, 10. Juni, um 21 Uhr im ZDF. Die vierteilige Doku-Reihe "The Crime Messenger" ist jetzt schon im ZDF Streamingportal verfügbar.

Mafia-Expertin: "Wie WhatsApp für Kriminelle"

Und das liest sich dann so: "Was ist los haben wir den Jackpot geknackt, hahahahaha. Wenn das klappen sollte bekommen wir 4 Million. Mein Bauch dreht gerade durch." Ein anderer schreibt in den Chat: "Dass die Ware so versteckt ist, kommt selten vor. Das ist schon Champions League."