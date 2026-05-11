Update am Abend: Ohnmächtige Büros und Lizenz zum Geldausgeben

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wenn Sie diesen Newsletter per E-Mail erhalten, könnten die größten Probleme bei Microsoft überwunden sein. Über Stunden aber waren heute Outlook und weitere Dienste des US-Konzerns lahmgelegt - und sorgten weltweit für Probleme und Ohnmacht in Büros und privaten Arbeitszimmern. Im Bundestag ging derweil die Etatplanung voran: Der Haushaltsausschuss hat letzte Detailfragen geklärt und den Entwurf der Bundesregierung gebilligt. Außerdem hat die Reform der deutschen Nachrichtendienste den Bundestag passiert.

Weltweit massive Einschränkungen bei Microsoft-Diensten

Das ist passiert: Der Software-Riese Microsoft kämpfte heute stundenlang mit IT-Problemen. Weltweit waren zahlreiche Dienste und Millionen Nutzer davon betroffen. Zu den Folgen der Störung zählten fehlgeschlagene Zugriffe auf E-Mail-Konten, eine eingeschränkte Nutzung der Kommunikationsplattform Teams sowie des KI-Assistenten Copilot und weiterer Funktionen. Einen Überblick über die aktuellen Einschränkungen bekommen Sie hier.

Der Software-Riese Microsoft kämpfte heute stundenlang mit IT-Problemen. Weltweit waren zahlreiche Dienste und Millionen Nutzer davon betroffen. Zu den Folgen der Störung zählten fehlgeschlagene Zugriffe auf E-Mail-Konten, eine eingeschränkte Nutzung der Kommunikationsplattform Teams sowie des KI-Assistenten Copilot und weiterer Funktionen. Einen Überblick über die aktuellen Einschränkungen bekommen Sie hier. Das ist der Hintergrund: Die Ursachen werden noch untersucht. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft bislang nicht. Hintergrund sei stattdessen eine interne Netzwerkänderung, die zu überlasteten Servern geführt habe. Die Fehlerbehebung stellte sich dabei als schwierig heraus: Zwischenzeitliche Erfolgsmeldungen mussten wieder zurückgenommen werden, weil die stabilisierten Server drohten, erneut auszufallen.

Die Ursachen werden noch untersucht. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft bislang nicht. Hintergrund sei stattdessen eine interne Netzwerkänderung, die zu überlasteten Servern geführt habe. Die Fehlerbehebung stellte sich dabei als schwierig heraus: Zwischenzeitliche Erfolgsmeldungen mussten wieder zurückgenommen werden, weil die stabilisierten Server drohten, erneut auszufallen. Das sagt der IT-Sicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker: Mit Outlook sei "die Kommunikationsgrundlage für viele Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen" betroffen. Seit Jahren werde vor sogenannten "Klumpenrisiken" gewarnt - "das heißt, wenn ein großer Anbieter weltweit ausfällt, funktioniert in vielen Bereichen gar nichts mehr". Bereits jetzt dürfte es aus wirtschaftlicher Perspektive "zigfache Millionenschäden" durch die Störung geben, sagte der Experte bei ZDFheute live. Es gehe für Microsoft jetzt darum, "diese fehlerhafte Netzwerkänderung irgendwie wieder rückgängig zu machen".

ZDFheute live, 13.11.2026, ab 10 Uhr 13.11.2026 | 13:33 min

Bundestagsausschuss billigt Haushalt für 2027

Das ist passiert: Nach 16 Stunden Ringen um letzte Detailfragen hat der zuständige Ausschuss des Bundestags den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gebilligt. Er soll rund 560 Milliarden Euro umfassen - so viel wie noch nie zuvor. Geplant ist zudem die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Alle Zahlen bekommen Sie hier im Überblick.

Nach 16 Stunden Ringen um letzte Detailfragen hat der zuständige Ausschuss des Bundestags den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gebilligt. Er soll rund 560 Milliarden Euro umfassen - so viel wie noch nie zuvor. Geplant ist zudem die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Alle Zahlen bekommen Sie hier im Überblick. Das ist der Hintergrund: Der von den Fraktionsspitzen am Mittwochabend ausgehandelte Kompromiss kratzte an der Seele vieler Unionspolitiker. So soll es keine Stromsteuersenkung für alle und auch keinen Ausgleich der sogenannten "kalten Progression" geben. Immerhin eine Plastiksteuer konnte die Union verhindern. Die SPD dagegen darf zufrieden sein: Beim Wohngeld soll nicht gekürzt werden, der Kindersofortzuschlag und der Unterhaltsvorschuss für Geringverdiener sollen bleiben. Sorgen bereitet nach wie vor die mittelfristige Zukunft: Die Finanzierungslücke für 2028 beträgt aktuell rund 25 Milliarden Euro.

Der von den Fraktionsspitzen am Mittwochabend ausgehandelte Kompromiss kratzte an der Seele vieler Unionspolitiker. So soll es keine Stromsteuersenkung für alle und auch keinen Ausgleich der sogenannten "kalten Progression" geben. Immerhin eine Plastiksteuer konnte die Union verhindern. Die SPD dagegen darf zufrieden sein: Beim Wohngeld soll nicht gekürzt werden, der Kindersofortzuschlag und der Unterhaltsvorschuss für Geringverdiener sollen bleiben. Sorgen bereitet nach wie vor die mittelfristige Zukunft: Die Finanzierungslücke für 2028 beträgt aktuell rund 25 Milliarden Euro. Das sagt die Opposition: Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann warf Kanzler Friedrich Merz im ZDF-Morgenmagazin Führungsschwäche vor. Das Versprechen, die Stromsteuer für alle zu senken, sei gebrochen worden, während "für vieles andere (...) sehr kurzfristig ein Weg" gefunden worden sei. "Das zeigt, finde ich, die Planlosigkeit und auch die Führungsschwäche des Kanzlers", so Haßelmann. Auch aus der AfD kommt Kritik: Der Etat bedeute "mehr Schulden und mehr Steuern und mehr Last für die Beitragszahler", sagte der AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller. Linken-Haushälter Dietmar Bartsch kritisierte einen gigantischen Schuldenberg und zu wenig Investitionen in die Zukunft: "Das ist keine verantwortungsvolle Haushaltspolitik."

ZDF-Morgenmagazin, 13.11.2026, ab 05:30 Uhr 13.11.2026 | 2:09 min

Geheimdienstreform beschlossen

Das ist passiert: Der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Verfassungsschutz bekommen deutlich mehr Befugnisse. Die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Kanzleramtschefin Nina Warken ausgearbeitete Geheimdienstreform wurde heute vom Bundestag beschlossen. Statt wie bisher vor allem Informationen zu sammeln, dürfen die beiden Dienste künftig auch selbst aktiv werden - möglich sind dann unter anderem Hackerangriffe als Reaktion auf Attacken von außen sowie umfassendere Überwachungsmaßnahmen. Hier finden Sie eine Übersicht über die neuen Befugnisse.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Verfassungsschutz bekommen deutlich mehr Befugnisse. Die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Kanzleramtschefin Nina Warken ausgearbeitete Geheimdienstreform wurde heute vom Bundestag beschlossen. Statt wie bisher vor allem Informationen zu sammeln, dürfen die beiden Dienste künftig auch selbst aktiv werden - möglich sind dann unter anderem Hackerangriffe als Reaktion auf Attacken von außen sowie umfassendere Überwachungsmaßnahmen. Hier finden Sie eine Übersicht über die neuen Befugnisse. Das ist der Hintergrund: Mit der Reform der deutschen Nachrichtendienste will die Bundesregierung auf die zunehmende Bedrohung durch hybride Angriffe unter anderem aus Russland reagieren. Deutschland sei "Operationsraum für Terrorismus, Extremismus, für fremde Mächte", sagte Dobrindt. Um "wieder Sichtbarkeit zu erreichen" und "zu vollwertigen Kooperationspartnern" zu werden, brauche es leistungsfähige Nachrichtendienste. Kritik kommt vor allem aus der Linken, die eine Aushöhlung des Datenschutzes und ein Aufweichen des Trennungsgebots zwischen Polizei und Geheimdiensten befürchtet.

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Grafik des Tages

Dass die Bundesregierung für den Haushalt sehr hohe Schulden aufnehmen will, stößt bei den Befragten des aktuellen ZDF-Politbarometers mehrheitlich auf Ablehnung. Vor allem die Anhängerschaft der AfD lehnt das nahezu einhellig ab.

Quelle: ZDF

Ratgeber: Wie Sie Ihre Privatsphäre bei Google Earth schützen

Private Wohnbereiche dürfen nicht ohne Weiteres weltweit sichtbar sein. Wann Google 3D-Ansichten entfernen muss und wie Betroffene ihren Anspruch auf Löschung durchsetzen können, erklärt mein Kollege Burkart Jope.

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Sport

Fußball: Das wegweisende Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen Serbien heute Abend (20:45 Uhr) wird in Belgrad vor weitgehend leeren Rängen ausgetragen. Warum das so ist und was Bundestrainer Klopp dazu sagt, erfahren Sie hier. Eine Zusammenfassung des Spiels finden Sie ab 00:00 Uhr im ZDF-Streamingportal.

ZDF-Morgenmagazin, 13.11.2026, ab 05:30 Uhr 13.11.2026 | 3:23 min

Eishockey: Die Frage, ob Russland an der Eishockey-WM der Männer 2027 in Deutschland teilnehmen darf, wird immer mehr zum Politikum. Die Bundesregierung hatte zuletzt erklärt, eine Ausrichtung der WM sei bei einer Teilnahme Russlands "faktisch nicht möglich". Nun droht der russische Eishockey-Verband mit einer Schadenersatzklage, sollte das Team nicht zugelassen werden. Auch Staatschef Putin hat sich in die Debatte eingeschaltet:

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Schlagzeilen

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Die Ukrainerin Kateryna Sadurska hat ihren eigenen Rekord im Apnoetauchen gebrochen. Ohne Flossen, Gewichte und Atemgerät ist sie bis auf 90 Meter Meerestiefe getaucht:

ZDFheute Xpress, 13.11.2026, 08:32 Uhr 13.11.2026 | 0:46 min

Ein Lichtblick

Wie kann das Leben in Dörfern für junge Menschen attraktiv bleiben? Kalterherberg machts vor: Mit innovativen Ideen, viel gutem Willen und Teamwork.

heute in Deutschland, 13.11.2026, ab 14 Uhr 13.11.2026 | 2:24 min

Streaming-Tipps für den Abend

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"Trumps Kriegskabinett": Nach den Midterms richtet sich der Blick auf den inneren Machtzirkel um den US-Präsidenten. Die ZDFzeit-Doku gewährt seltene Einblicke in die politischen Rivalitäten, strategischen Konflikte und persönlichen Loyalitäten um Donald Trump. Sie zeigt die zentralen Akteure hinter der Außen- und Sicherheitspolitik der amtierenden US-Regierung und analysiert, wie Entscheidungen von globaler Tragweite entstehen. (45 Min.)

10.11.2026 | 43:59 min

Rezept des Tages: Cake Salé

Cake Salé ist ein Kuchen mit Oliven, getrockneten Tomaten und Käse. Er ist vor allem in Frankreich beliebt - als Vor- oder als Hauptspeise. Für das Rezept finden Sie hier den Download. Cynthia Barcomi zeigt, wie es geht:

Volle Kanne, 13.11.2026, ab 09:05 Uhr 13.11.2026 | 6:26 min

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