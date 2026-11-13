Haßelmann über Einigung zu Haushalt: "Ziemlich viel Planlosigkeit"

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann:Einigung zu Etat: "Ziemlich viel Planlosigkeit"
Die Einigung über den Etat steht - und wird von der Opposition massiv kritisiert. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sieht "viel Planlosigkeit" und attestiert Merz Führungsschwäche.
Nach der Marathonsitzung des Haushaltsausschusses hat die Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann, der Regierung Planlosigkeit und Bundeskanzler Friedrich Merz Führungsschwäche vorgeworfen. Haßelmann sagte im ZDF-Morgenmagazin:
"Für vieles andere findet sich ja in diesem Haushalt sehr kurzfristig ein Weg", betonte sie. Das mehrfach wiederholte Versprechen des Kanzlers zur Stromsteuersenkung werde aber nicht erfüllt.
Haßelmann: "Viel Flickschusterei" bei Haushalt
In den Beratungen habe man den Eindruck gewonnen, dass die Koalition "alles andere als einig ist über diesen Haushalt", sagte Haßelmann über die Haushaltsbereinigungssitzung. "Das ist viel Flickschusterei", so Haßelmann, der Haushalt würde auf "tönernen Füßen" stehen.
Noch dazu offenbare die von der Union forcierte Verschiebung der Zuckersteuer und die Absage an die Plastiksteuer "ziemlich viel Planlosigkeit" innerhalb der Regierung.
Streitfrage um Stromsteuer noch offen
In der 16-stündigen sogenannten Bereinigungssitzung hatte sich der Haushaltsausschuss auf einen Etat für 2027 mit Ausgaben in Höhe von rund 560,9 Milliarden Euro geeinigt.
Was im Haushaltsausschuss beschlossen ist, wird in der Regel nicht mehr verändert. Das könnte in diesem Jahr wegen der noch offenen Streitfrage um die Stromsteuer jedoch anders sein.
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