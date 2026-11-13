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Politik

Haßelmann über Einigung zu Haushalt: "Ziemlich viel Planlosigkeit"

Interview

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann:Einigung zu Etat: "Ziemlich viel Planlosigkeit"

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Die Einigung über den Etat steht - und wird von der Opposition massiv kritisiert. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sieht "viel Planlosigkeit" und attestiert Merz Führungsschwäche.

Britta Haßelmann Bündnis 90/Die Grünen | Co-Fraktionsvorsitzende

"Die Koalition ist alles andere als einig über diesen Haushalt", so Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann zur Haushaltsbereinigungssitzung. Zudem sehe sie "ziemlich viel Planlosigkeit".

13.11.2026 | 6:31 min

Nach der Marathonsitzung des Haushaltsausschusses hat die Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann, der Regierung Planlosigkeit und Bundeskanzler Friedrich Merz Führungsschwäche vorgeworfen. Haßelmann sagte im ZDF-Morgenmagazin:

Die großen Versprechen, die Kanzler Merz noch vor ein paar Tagen gemacht hat, die Senkung der Stromsteuer für alle, dieses Versprechen bleibt ein gebrochenes Versprechen.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann

"Für vieles andere findet sich ja in diesem Haushalt sehr kurzfristig ein Weg", betonte sie. Das mehrfach wiederholte Versprechen des Kanzlers zur Stromsteuersenkung werde aber nicht erfüllt.

Das zeigt, finde ich, die Planlosigkeit und auch die Führungsschwäche des Kanzlers.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann

Sortierte Verpackungsabfälle stehen gepresst neben einer Halle, nachdem sie in der Sortieranlage eines Entsorgungsunternehmens getrennt worden sind.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags verhandelt über letzte Änderungen: Die Plastiksteuer entfällt, die Stromsteuersenkung für Privathaushalte womöglich auch.

12.11.2026 | 1:34 min

Haßelmann: "Viel Flickschusterei" bei Haushalt

In den Beratungen habe man den Eindruck gewonnen, dass die Koalition "alles andere als einig ist über diesen Haushalt", sagte Haßelmann über die Haushaltsbereinigungssitzung. "Das ist viel Flickschusterei", so Haßelmann, der Haushalt würde auf "tönernen Füßen" stehen.

Noch dazu offenbare die von der Union forcierte Verschiebung der Zuckersteuer und die Absage an die Plastiksteuer "ziemlich viel Planlosigkeit" innerhalb der Regierung.

Streitfrage um Stromsteuer noch offen

In der 16-stündigen sogenannten Bereinigungssitzung hatte sich der Haushaltsausschuss auf einen Etat für 2027 mit Ausgaben in Höhe von rund 560,9 Milliarden Euro geeinigt.

Was im Haushaltsausschuss beschlossen ist, wird in der Regel nicht mehr verändert. Das könnte in diesem Jahr wegen der noch offenen Streitfrage um die Stromsteuer jedoch anders sein.

Quelle: ZDF, dpa
Über das Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 13.11.2026 ab 5:30 Uhr.

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