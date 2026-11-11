Haushalt: Zuckersteuer kommt später, Plastiksteuer ganz vom Tisch

Die Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2027 gehen in die entscheidende Phase. Bei Zucker- und Plastiksteuer gibt es eine Einigung. Über die Stromsteuer wird weiter verhandelt.

Die Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2027 gehen in die entscheidende Phase. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat heute mit der Koalition zum Haushaltsausschuss getagt. Quelle: dpa

Die schwarz-rote Koalition hat sich nach Informationen des ZDF-Hauptstadtstudios in Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 auf Kompromisse zu mehreren Streitpunkten geeinigt. Die Zuckersteuer auf stark gesüßte Getränke soll demnach nun erst Anfang 2028 kommen und damit einige Monate später als geplant. Eine geplante neue Steuer auf Plastikverpackungen soll im nächsten Jahr vorerst nicht erhoben werden.

Die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) persönlich stark unterstützte Senkung der Stromsteuer für alle wird zugleich immer unwahrscheinlicher.

Die Fraktionen von SPD und Union kamen am Abend zu Sondersitzungen zum Haushalt zusammen. Während die SPD nach einer Dreiviertelstunde fertig war, tagte die Union deutlich länger. Die Stimmung sei "mau", wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Runde hörte. Die Koalition steht mit ihren Verhandlungen unter Zeitdruck, da an diesem Donnerstag der mächtige Haushaltsausschuss des Bundestags zur sogenannten Bereinigungssitzung zum Etat 2027 zusammenkommen soll.

Die Zuckersteuer soll Softdrinks gesünder machen, könnte aber auch Preise erhöhen. Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann und Unternehmensberater Jerome Honerkamp streiten im „moma duell“ über Nutzen und Folgen. 15.10.2026 | 11:08 min

5,4 Milliarden für Stromsteuer-Senkung gesucht

Union und SPD fanden für die Entlastung bei den Energiepreisen bisher keine Finanzierung. Ganz vom Tisch ist das Thema nach Angaben aus den Koalitionsfraktionen aber nicht: Theoretisch könnten sie die für eine Senkung auf das europäische Mindestmaß nötigen rund 5,4 Milliarden Euro morgen bei der Haushaltsbereinigungssitzung noch gegenfinanzieren. In dieser Sitzung werden letzte Änderungen am Etat für 2027 vorgenommen, bevor er Ende November im Bundestag abgestimmt wird.

Der Haushalt ist aber bereits extrem eng, die Haushälter beider Fraktionen sind Listen von Subventionen und anderen Posten durchgegangen und haben bisher keine Spielräume gefunden. Damit ist unwahrscheinlich, dass die Entlastung zu Jahresbeginn, wie von Merz gewünscht, kommen kann.

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag festgelegt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. Umgesetzt wurde dies aber bisher nur für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft.

Die Koalition ringt vor der Bereinigungssitzung um den Bundeshaushalt 2027. Konflikte gibt es um Kürzungen bei Wohngeld und Sofortzuschlag sowie umgeplante Entlastungen bei Strom- und Einkommensteuer. 10.11.2026 | 2:21 min

Zuckersteuer für stabile Kassenbeiträge

Die Zuckersteuer sollte nach dem vom Kabinett auf den Weg gebrachten Entwurf zum 1. Juli 2027 starten. Die Union hatte sich aber für einen späteren Start zum 1. Januar 2028 eingesetzt, auch um Herstellern etwa von Limonaden die Umstellung von Rezepturen zu ermöglichen. Erhoben werden soll die Steuer nunmehr in drei statt zwei Stufen nach dem Zuckergehalt. Gelten soll sie unter anderem für Colas, Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz.

Union und SPD hatten die Einführung der Steuer im Zuge des beschlossenen Gesetzes für stabile Krankenkassenbeiträge verabredet. Hintergrund sind Empfehlungen einer vom Gesundheitsministerium eingesetzten Kommission.

Mehr als 200 Milliarden Euro plant der Bund 2027 an neuen Schulden. Zu viel, sagen Kritiker. Sie bemängeln: Die Koalition könnte viel kraftvoller konsolidieren. 08.11.2026 | 4:10 min

Sozialkürzungen teils doch nicht

Eine Verständigung erzielt wurde nach Informationen der dpa aus Kreisen der beiden Koalitionsfraktionen auch dazu, geplante Kürzungen bei sozialpolitischen Vorhaben zurückzunehmen. Dabei geht es etwa um den Kindersofortzuschlag für Geringverdiener.

Die Union wollte zudem erreichen, auch die inflationsbedingte kalte Progression vollständig auszugleichen. Die entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb höhere Steuern zahlt, sich von seinem Geld aber nicht mehr leisten kann. Eine Lösung dazu wurde vorerst nicht bekannt.

Quelle: dpa, ZDF