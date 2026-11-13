Wie werden wir in Zukunft fliegen? Im ZDFheute-Interview erklärt Lufthansa-Chef Carsten Spohr, was er von Flugscham hält - und welche Innovation er sich insgeheim wünscht.

Carsten Spohr, Chef der Airline Lufthansa, spricht im ZDFheute-Interview über neue Flugzeuge. Und wo er Potenzial für Innovationen sieht. 13.11.2026 | 13:13 min

Die Zeiten sind mal wieder ungemütlich für den Flugverkehr: Die Marktpreise für Kerosin haben sich laut der Internationalen Luftverkehrsvereinigung seit Beginn des Iran-Kriegs verdoppelt. Bereits im April musste die größte deutsche Airline Lufthansa auch deshalb ihren Sommerflugplan zusammenstreichen. Geht das jetzt immer so weiter? Wird Fliegen künftig wieder ein Luxus für Besserverdienende?

Im ZDFheute-Interview blickt Carsten Spohr, seit 2014 Vorstandschef der Lufthansa, in die Zukunft seiner Branche: auf die Entwicklung der Preise, neue Flugzeuge - und die Diskussion um "Flugscham". Das sagt Carsten Spohr …

… zur Klage, dass Fliegen immer unbequemer, unpünktlicher und teurer wird

"Also die Zufriedenheit der Kunden, zumindest unseres Unternehmens, ist gestiegen in den letzten Jahren." Die Pünktlichkeit habe enorm zugenommen, sagt der Lufthansa-Chef, an Bord habe sich der Service verbessert. "Wir haben im Luftverkehr weltweit ein doppelt so starkes Wachstum wie das der zugrundeliegenden Volkswirtschaften."

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Auch der Einzelne gebe immer mehr fürs Fliegen aus, sagt Spohr. "Leute wollen andere Länder, andere Menschen sehen - und gerade wir als Exportnation haben immer mehr Verbindungen ins Ausland."

Deswegen ist der Luftverkehr in der Realwirtschaft - wenn ich die IT außen vor lasse - die am stärksten wachsende Branche der Welt. „

… zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf sein Unternehmen und die Branche

"Sie müssen wissen, dass in der Luftfahrt zwischen 25 und 30 Prozent unserer gesamten Kosten nur durch Kerosin entstehen. Und wenn sich dann der Kerosinpreis verdoppelt, gibt es keine andere Chance, als das über die Preise weiterzugeben."

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Das habe die ganze Branche in diesem Jahr recht erfolgreich gemacht, ergänzt Spohr, "weil der Kunde auch bereit war, diese höheren Preise zu zahlen. Und deswegen ist aus einer geopolitischen Megakrise keine Megakrise für die Branche geworden. Denn die Kunden waren bereit, diese Kostenbelastung mitzutragen."

… zur Frage, mit welchen Flugzeugen die Lufthansa 2050 fliegen wird

"Wenn wir heute ein Flugzeug bestellen, egal ob in Seattle oder in Toulouse (gemeint sind der US-Flugzeugbauer Boeing und der europäische Konzern Airbus, Anm. d. Red.), dann kommt das Flugzeug ungefähr 2032, 2033. Und Flugzeuge fliegen ungefähr 30 Jahre. Also ein Flugzeug, was wir heute bestellen, fliegt, vereinfacht gesagt, von Mitte der 30er Jahre bis Mitte der 60er."

Alle in der Branche hofften, "dass die beiden großen Flugzeughersteller im nächsten Jahrzehnt ein neues Kurzstreckenflugzeug auf den Markt bringen", erläutert Spohr. "Ein neues Langstreckenflugzeug wird es erst in den 40er Jahren geben."

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… zur Frage, welche Innovationen er sich bis 2050 wünscht

"Selbstreinigende Toiletten? Die gibt es bisher nicht (lacht). Ansonsten ist die beste Innovation beim Fliegen immer die, die das Fliegen noch sicherer macht. Wir sind schon jetzt die sicherste Form des Transports und jede Innovation hier hat für uns bei Lufthansa oberste Priorität."

Aber auch jede Innovation, die den CO2-Ausstoß und den Kerosinverbrauch reduziere, sei willkommen, sagt Spohr. "Jedes neue Flugzeug, das wir bestellen, braucht 30 Prozent weniger Kraftstoff als das Flugzeug, das es ablöst."

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… zur Diskussion um "Flugscham"

"Das Thema existiert im Dialog und in Medien eigentlich kaum noch, weil die Leute verstanden haben, dass Luftverkehr zur Völkerverständigung beiträgt und in unsicheren Zeiten, die wir gerade erleben, einen enorm positiven Beitrag liefert."

Covid habe da einen großen Beitrag geleistet, sagt Spohr: "Als wir uns alle mal dieser Freiheit beraubt sahen, hat die Bedeutung dieser Freiheit eher wieder überproportional zugenommen."

… zu den Strecken, bei denen er selbst die Bahn bevorzugen würde

"Zum Beispiel von Frankfurt nach Köln: Da haben wir den Flug nämlich eingestellt, weil die Bahn so gut ist und so schnell ist."

"Der Kunde darf entscheiden: Fliegt er oder nimmt er lieber die Bahn?", so der Lufthansa-Chef. "Ganz grob kann man sagen, ab einer Dauer von drei Stunden kippt die Entscheidung unserer Kunden: Dann fahren sie weniger gerne Bahn und fliegen stattdessen."

Das Interview führte Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen.