  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

"Nius": Auto von Chefredakteur Julian Reichelt angezündet

Staatsschutz ermittelt:Auto von "Nius"-Chefredakteur Reichelt angezündet

|

In Berlin ist das Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt angezündet worden. Er sprach von einem "gezielten Anschlag". Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Auto von «Nius»-Chefredakteur Reichelt angezündet

Das ausgebrannte Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt in Berlin-Charlottenburg.

13.11.2026 | 0:24 min

Das Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt ist angezündet und weitgehend zerstört worden. Der Brandanschlag ereignete sich laut Reichelt in der Nacht zu Freitag in Berlin-Charlottenburg.

Reichelt berichtete bei dem Portal "Nius" selbst über das angezündete Auto. Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung, die um 2.07 Uhr von einem Passanten gemeldet worden sei, nannte aber keinen Namen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen von Brandstiftung aus."

Reichelt beklagt "Einschüchterungsversuch"

Reichelt, der früher Chefredakteur der "Bild"-Zeitung war, sagte:

Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war.

Julian Reichelt, "Nius"-Chefredakteur

Reichelt sprach von einem "Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen". Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Auto sei. Laut Reichelt sei das Feuer durch "Brandbeschleuniger auf den Reifen" ausgelöst worden.

Berlin, Deutschland, 30.06.2026: Bundespressekonferenz: Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2025: Sinan Selen, Praesident des Bundesamtes fuer Verfassungsschutz (BfV), und Bundesminister des Innern Alexander Dobrindt (CSU)

Mehr Extremisten im linken und vor allem rechten Milieu, Bedrohungen durch Russland: Der Verfassungsschutz sieht Deutschland von innen und außen unter Druck.

30.06.2026 | 2:55 min

Dazu zeigte "Nius" Fotos des zerstörten Wagens. "Niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Wir werden mit unserer Berichterstattung weitermachen", betonte Reichelt.

Hintergründe der Tat bislang unklar

Ähnliche Brandanschläge gab es vor mehreren Jahren auf Autos eines Kolumnisten der Zeitung "B.Z.". In einem Fall wurde später ein Bekennerschreiben mit linksextremistischem Inhalt veröffentlicht. Im aktuellen Fall waren zunächst keine Bekennerschreiben oder andere Hinweise auf die Täter öffentlich bekannt.

Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 13.11.2026 in dem Beitrag "Auto von Nius-Chef Reichelt in Brand gesetzt" um 12:06 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Berlin

Mehr aktuelle News

  1. Am Hauptsitz des Unternehmens ist ein Microsoft-Logo und ein Schild zu sehen.

    Millionen Nutzer betroffen:Weltweite Ausfälle: Microsoft meldet "Fortschritte"

    mit Video0:19
  2. Smilla Holmberg (Schweden) und Klara Bühl bei der EM 2025. Die DFB-Frauen kassierten damals eine 1:4-Niederlage in der Vorrunde.

    Es geht auch um die Olympia-Quali:DFB-Frauen starten gegen Schweden in Nations League

    mit Video39:42
  3. Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin am 06.10.2026.
    Eilmeldung

    BND und Verfassungsschutz dürfen mehr:Bundestag beschließt große Geheimdienstreform

  4. Die spanische Popsängerin Rosalía hält ihre fünf gewonnen Latin Grammys 2026 in der Hand.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Rosalía schreibt Geschichte bei Latin Grammys

  5. Dennis-Kenji Kipker
    Interview

    IT-Experte im ZDF:Microsoft-Ausfälle verursachen "Millionen-Schäden"

    mit Video13:33
  6. Auto von «Nius»-Chefredakteur Reichelt angezündet

    Staatsschutz ermittelt:Auto von "Nius"-Chefredakteur Reichelt angezündet

    mit Video0:24
  7. Das Logo von Mercedes-Benz steht vor einer Niederlassung am Salzufer.

    "Das ist mit uns nicht zu machen" :Mercedes-Sparkurs: Jetzt spricht der Betriebsrat

    mit Video10:13
  8. Eishockey-WM: Spieler beim Bully.

    Eishockey-WM 2027:Russland droht Gastgeber Deutschland

    mit Video5:40
  9. Das Logo von Quantum Systems ist vor dem Firmengebäude in Gilching bei München zu sehen.

    Laut Unternehmen keine Gefahr für Nutzer:Quantum Systems: Cyberangriff auf deutschen Drohnenhersteller

    mit Video0:30
  10. Berlin: Alexander Throm (CDU) spricht in der 109. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag.

    Rekorde für Soziales und Verteidigung:Haushalt 2027: So verteilt der Bund das Geld

    mit Video2:09
  11. Menschen stehen auf der UN-Klimakonferenz COP31 Schlange.

    Weltklimakonferenz in Antalya:Bündnis kritisiert fossile Interessen auf der COP

    Winnie Heescher, Antalya
    mit Video2:49
  12. Berlin: Eine Person arbeitet in einer Fabrik an einem Computer.
    FAQ

    Copilot, Teams, Outlook:Microsoft-Störung: Diese Dienste sind betroffen

    mit Video13:33