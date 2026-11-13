"Nius": Auto von Chefredakteur Julian Reichelt angezündet

In Berlin ist das Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt angezündet worden. Er sprach von einem "gezielten Anschlag". Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Das ausgebrannte Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt in Berlin-Charlottenburg. 13.11.2026 | 0:24 min

Das Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt ist angezündet und weitgehend zerstört worden. Der Brandanschlag ereignete sich laut Reichelt in der Nacht zu Freitag in Berlin-Charlottenburg.

Reichelt berichtete bei dem Portal "Nius" selbst über das angezündete Auto. Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung, die um 2.07 Uhr von einem Passanten gemeldet worden sei, nannte aber keinen Namen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen von Brandstiftung aus."

Reichelt beklagt "Einschüchterungsversuch"

Reichelt, der früher Chefredakteur der "Bild"-Zeitung war, sagte:

Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war. „ Julian Reichelt, "Nius"-Chefredakteur

Reichelt sprach von einem "Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen". Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Auto sei. Laut Reichelt sei das Feuer durch "Brandbeschleuniger auf den Reifen" ausgelöst worden.

Mehr Extremisten im linken und vor allem rechten Milieu, Bedrohungen durch Russland: Der Verfassungsschutz sieht Deutschland von innen und außen unter Druck. 30.06.2026 | 2:55 min

Dazu zeigte "Nius" Fotos des zerstörten Wagens. "Niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Wir werden mit unserer Berichterstattung weitermachen", betonte Reichelt.

Hintergründe der Tat bislang unklar

Ähnliche Brandanschläge gab es vor mehreren Jahren auf Autos eines Kolumnisten der Zeitung "B.Z.". In einem Fall wurde später ein Bekennerschreiben mit linksextremistischem Inhalt veröffentlicht. Im aktuellen Fall waren zunächst keine Bekennerschreiben oder andere Hinweise auf die Täter öffentlich bekannt.