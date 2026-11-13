"Nius": Auto von Chefredakteur Julian Reichelt angezündet

Staatsschutz ermittelt:Auto von "Nius"-Chefredakteur Reichelt angezündet
In Berlin ist das Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt angezündet worden. Er sprach von einem "gezielten Anschlag". Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
Das Auto von "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt ist angezündet und weitgehend zerstört worden. Der Brandanschlag ereignete sich laut Reichelt in der Nacht zu Freitag in Berlin-Charlottenburg.
Reichelt berichtete bei dem Portal "Nius" selbst über das angezündete Auto. Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung, die um 2.07 Uhr von einem Passanten gemeldet worden sei, nannte aber keinen Namen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.
Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen von Brandstiftung aus."
Reichelt beklagt "Einschüchterungsversuch"
Reichelt, der früher Chefredakteur der "Bild"-Zeitung war, sagte:
Reichelt sprach von einem "Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen". Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Auto sei. Laut Reichelt sei das Feuer durch "Brandbeschleuniger auf den Reifen" ausgelöst worden.
Dazu zeigte "Nius" Fotos des zerstörten Wagens. "Niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Wir werden mit unserer Berichterstattung weitermachen", betonte Reichelt.
Hintergründe der Tat bislang unklar
Ähnliche Brandanschläge gab es vor mehreren Jahren auf Autos eines Kolumnisten der Zeitung "B.Z.". In einem Fall wurde später ein Bekennerschreiben mit linksextremistischem Inhalt veröffentlicht. Im aktuellen Fall waren zunächst keine Bekennerschreiben oder andere Hinweise auf die Täter öffentlich bekannt.
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