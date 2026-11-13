Der Haushalt für 2027 steht. Jeder fünfte Euro soll bald an die Bundeswehr gehen. Welche anderen Veränderungen gibt es? Die Zahlen im Überblick.

Bei der nächtlichen Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 beraten 42 Abgeordnete letzte Details. Union und SPD haben Kompromisse erzielt, wobei die SPD glücklicher zu sein scheint als die Union. 13.11.2026 | 2:09 min

Nach fast 16-stündiger Mammutsitzung hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Freitagmorgen den Haushaltsentwurf für 2027 gebilligt. Die schwarz-rote Koalition plant die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick und im Vergleich zu den Ausgaben im aktuellen Jahr.

So hoch sind die Gesamtausgaben

Die Ausgaben im Kernhaushalt steigen von 524,5 Milliarden Euro 2026 auf 560,9 Milliarden Euro 2027. Das entspricht einem Plus von 6,9 Prozent.

Die Steuereinnahmen steigen von 387,2 auf 396,2 Milliarden Euro. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt steigt von 98,0 Milliarden Euro 2026 auf knapp 123 Milliarden Euro 2027. Dazu kommen noch die Schulden aus den Ausnahmeregelungen von der Schuldenbremse für Verteidigung und Schulden aus den sogenannten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr.

Insgesamt plant der Bund 2027 über 210 Milliarden Euro neue Schulden. Mehr waren es nur im Corona-Jahr 2021 mit 215,4 Milliarden Euro.

Im Politbarometer wollen 61 Prozent Haushaltslücken durch Einsparungen schließen. 21 Prozent bevorzugen Steuererhöhungen. Zusätzliche Schulden befürworten hingegen nur neun Prozent der Befragten. 13.11.2026 | 0:23 min

Welche Ministerien nun mehr ausgeben können - und welche sparen müssen:

Arbeit und Soziales

Der mit Abstand größte Einzeletat bleibt der des Arbeits- und Sozialministeriums, der erstmals mehr als 200 Milliarden Euro ausmacht. Er wächst von 197,3 Milliarden Euro auf 203,3 Milliarden Euro.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind Einsparungen geplant. Die Ansätze für Grundsicherungsgeld sowie Unterkunft und Heizung wurden in der Bereinigung um insgesamt 1,3 Milliarden Euro gesenkt, in der Annahme, dass die besseren Konjunkturdaten die Kosten senken. Das monatliche Grundsicherungsgeld soll vorerst bei 563 Euro bleiben.

Die Bundesagentur für Arbeit braucht angesichts hoher Kosten für das Arbeitslosengeld voraussichtlich ein Darlehen von 8,2 Milliarden Euro. Zum Jahresende 2027 hätte sie somit einen Schuldenberg von rund 20 Milliarden Euro. Beim Bundeszuschuss zur Rentenversicherung werden drei Milliarden Euro eingespart.

"Wir müssen an das Thema Ausgaben ran", sagt Mathias Middelberg, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, zum Haushalt. "Wir haben noch nicht genug gespart". 13.11.2026 | 6:06 min

Verteidigung

Der Verteidigungsetat wächst von 82,7 Milliarden Euro 2026 auf 109,7 Milliarden Euro 2027, ein Anstieg um rund 27 Milliarden Euro. Damit gehen fast 20 Prozent oder jeder fünfte Euro des Gesamtetats in die Bundeswehr. Hinzu kommen die Ausgaben aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Schwerpunkte sind die Modernisierung und Ausrüstung der Streitkräfte.

Verkehr und Infrastruktur

Der Verkehrsetat sinkt von 27,9 Milliarden Euro 2026 auf 25,3 Milliarden Euro 2027.

Die Investitionsmittel für die Autobahn GmbH wurden im Zuge der Bereinigung um knapp zwei Milliarden Euro reduziert. Die Koalition will der Gesellschaft eine eigene Kreditaufnahme ermöglichen. Für die Erhaltung von Bundesstraßen wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

"Die Koalition ist alles andere als einig über diesen Haushalt", so Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann zur Haushaltsbereinigungssitzung. Zudem sehe sie "ziemlich viel Planlosigkeit". 13.11.2026 | 6:31 min

Energie und Wirtschaft

Der Etat des Wirtschaftsministeriums sinkt von 5,9 Milliarden Euro 2026 auf 5,6 Milliarden Euro 2027. Im allgemeinen Bundeshaushalt wurden zusätzlich vier Milliarden Euro für den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Energieunternehmen eingeplant. Das betroffene Unternehmen wird in der Abschlussübersicht nicht genannt.

Sonstige Ministerien

Das Entwicklungsministerium erhält 9,6 Milliarden Euro (2026: 10,1 Milliarden Euro). Der Forschungsetat bleibt mit rund 22 Milliarden Euro nahezu unverändert.

Der Etat des Bauministeriums steigt von 7,7 auf 7,9 Milliarden Euro. 320 Millionen Euro sind dort für eine Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen eingeplant.

Der Bundestag muss Ende November endgültig über den Haushalt abstimmen.

Quelle: Reuters