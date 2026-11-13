ZDF-Politbarometer: Wenig Rückhalt für hohe Schulden des Bundes

Bei der Aufnahme sehr hoher Schulden für den Bundeshaushalt zeigt sich eine klare Haltung: Die Mehrheit der Deutschen ist dagegen. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer.

Im Politbarometer wollen 61 Prozent Haushaltslücken durch Einsparungen schließen. 21 Prozent bevorzugen Steuererhöhungen. Zusätzliche Schulden befürworten hingegen nur neun Prozent der Befragten. 13.11.2026 | 0:23 min

Angesichts aktueller Herausforderungen und einer schwierigen Wirtschaftslage ist eine sehr hohe Verschuldung im Bundeshaushalt vorgesehen. Eine Mehrheit von 59 Prozent lehnt die Aufnahme so hoher Schulden ab, 32 Prozent halten sie für richtig (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").

Besonders deutlich ist dabei die Ablehnung der AfD-Anhänger (nicht richtig: 95 Prozent), aber auch eine Mehrheit im Unions-Lager ist dagegen (54 Prozent; dafür: 42 Prozent). Die SPD-Anhänger sprechen sich eher dafür aus (47 Prozent; dagegen: 36 Prozent), bei den Anhängern der Grünen und der Linken sind die Ansichten eher geteilt.

Zur Schließung der Haushaltslücken plädieren 61 Prozent allgemein für Einsparungen, 21 Prozent sind für eine Erhöhung von Steuern und Abgaben und nur neun Prozent halten diesbezüglich zusätzliche Schulden für sinnvoll.

Deutliche Mehrheiten für Einsparungen finden sich vor allem bei den Anhängern der AfD (87 Prozent) und der Union (73 Prozent). Überdurchschnittlich häufig für Steuererhöhungen sind die Anhänger der Linken (50 Prozent), der Grünen (40 Prozent) und der SPD (32 Prozent).

Union und SPD haben nach Ansicht von Politologe Albrecht von Lucke vor allem die Interessen ihrer jeweiligen Klientel geschützt. Die Stromsteuer sei ein Rückschlag für den Kanzler. 13.11.2026 | 3:54 min

Ukraine-Krieg: Geteilte Meinungen über Erfolgsaussichten für die Diplomatie

Diese Woche haben in Abu Dhabi Unterhändler Russlands und der Ukraine unter US-Vermittlung über ein Ende des Krieges gesprochen. Bei uns in Deutschland glauben 49 Prozent aller Befragten, dass der Krieg auf diplomatischem Wege beendet werden kann, 48 Prozent glauben das nicht.

Quelle: ZDF

Dass dieser Krieg bisher diplomatisch nicht beendet werden konnte, liegt nach Meinung von 69 Prozent aller Befragten eher an Russland, für 15 Prozent liegt das eher an der Ukraine, 16 Prozent legen sich nicht fest.

Während im CDU/CSU-, SPD-, Grünen-, Linke- und FDP-Lager sehr klare Mehrheiten in Russland den Grund dafür sehen, meint im AfD-Lager die Hälfte der Befragten, es läge an der Ukraine, dass bisher am Verhandlungstisch kein Lösungsweg gefunden werden konnte.

Sowohl bei der Frage, wer mit am Ukraine-Verhandlungstisch sitzt, als auch wer die Last der Ukraine-Hilfe trägt, gebe es "sehr viel Uneinigkeit", berichtet ZDF-Korrespondentin Hilke Petersen aus Dublin. 13.11.2026 | 4:37 min

Sonntagsfrage: AfD-Vorsprung vergrößert sich

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich der Abstand zwischen AfD und Union wieder vergrößern: Die CDU/CSU käme in der Projektion auf 22 Prozent (minus eins), die AfD würde sich auf 28 Prozent (plus zwei) verbessern.

Quelle: ZDF

Die SPD läge bei 13 Prozent (minus eins), die Grünen bei 15 Prozent (plus zwei), die Linke bei zehn Prozent (minus eins) und die FDP bei drei Prozent (unverändert).

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf neun Prozent (minus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot weiterhin keine Mehrheit.

Top Ten Politiker: Boris Pistorius weiter auf Platz eins

Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung ("Was halten Sie von?") liegt Boris Pistorius nach wie vor auf Platz eins. Er wird auf der Skala von +5 bis -5 mit einem Durchschnittswert von 1,5 (hier und im Folgenden Vergleichswert von Ende Oktober: 1,6) beurteilt.

Danach folgen im Negativbereich Lars Klingbeil mit minus 0,4 (minus 0,2), Heidi Reichinnek mit minus 1,4 (minus 1,2), Friedrich Merz mit minus 1,6 (minus 1,5) und erstmals in den Top Ten Ulrich Siegmund mit minus 2,0. Schlusslicht bleibt Alice Weidel mit minus 2,5 (minus 2,7).

Nachfolge im Amt des Bundespräsidenten: Zustimmung zu Ilse Aigner

Inzwischen haben sich auch der Bundeskanzler und die CDU für Ilse Aigner von der CSU als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen.

50 Prozent aller Befragten finden es gut, wenn Ilse Aigner Bundespräsidentin wird, zwölf Prozent sprechen sich gegen sie aus und 33 Prozent ist das egal.

Quelle: ZDF

In dieser Frage gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, während Aigner umso häufiger präferiert wird, je älter die Befragten sind.

"Dieser Prozess ist genau so abgelaufen, wie ich ihn gewollt habe", sagt Bundeskanzler Merz zur Nominierung von Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt. 09.11.2026 | 9:17 min

Viel Verständnis für Demonstrationen junger Menschen bei uns

Für die Forderungen vor allem junger Menschen, die zurzeit bei uns unter anderem für bessere Bildung und gegen steigende Lebenshaltungskosten demonstrieren, haben 83 Prozent aller Befragten Verständnis (kein Verständnis: 15 Prozent), darunter auch 82 Prozent aus der Generation 60 Plus.

Eine klare Einschätzung gibt es auch beim Thema Gewalt: 84 Prozent aller Befragten glauben, dass die Mehrheit der Demonstranten die gewalttätigen Ausschreitungen ablehnt, die am Rande der Proteste stattgefunden haben, nur elf Prozent glauben das nicht.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass 50 Prozent aller unter 35-Jährigen meinen, die Bundesregierung kümmere sich eher um die Interessen der Älteren (um die der Jüngeren: drei Prozent; kein Unterschied: 38 Prozent).

In der Gesamtheit aller Befragten sind das nur 35 Prozent (kümmern sich eher um die der Jüngeren: vier Prozent; kein Unterschied: 53 Prozent)

Wenig Veränderung im deutsch-amerikanischen Verhältnis erwartet

Die Hoffnungen auf bessere deutsch-amerikanische Beziehungen als Folge der Zwischenwahlen in den USA sind bei uns äußerst gering:

Vor dem Hintergrund der für die Republikaner verlustreichen Midterm Elections glauben lediglich acht Prozent der Deutschen, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA mit US-Präsident Trump jetzt verbessern wird, 18 Prozent prognostizieren eine Verschlechterung und mit 71 Prozent erwarten die meisten für die zwischenstaatlichen Beziehungen jetzt keine großen Veränderungen.

So wird das Politbarometer erhoben Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 10. bis 12. November 2026 bei 1.297 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU 23 Prozent, AfD 23 Prozent, SPD 14 Prozent, Grüne 22 Prozent, Linke zehn Prozent, FDP zwei Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, den 27. November 2026. Informationen zur Methodik der Umfrage sowie zu den genauen Frageformulierungen finden Sie unter www.forschungsgruppe.de.