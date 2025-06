Update am Morgen: Kampf um die Erden

"It's the economy, stupid!" Doof war Peking nicht, die Welt mit Billigpreisen für seine Seltene Erden früh in die Abhängigkeit zu wirtschaften. Ohne Sensoren mit Seltenen Erden kann kein moderner Kampfjet fliegen. Und deshalb begrenzt und kontrolliert China derzeit massiv seine Ausfuhren. Darum hat Russland ein Vorkommen Seltener Erden in der Ukraine erobert. Und deswegen will Donald Trump sich Grönland greifen. Die Suche nach Seltenen Erden ist neuer Rohstoff-Kolonialismus.