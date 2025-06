EZB-Entscheid: Sinkt der Leitzins?

Aufgrund der hohen Inflation hat die EZB den Leitzins seit 2022 kräftig erhöht. Nun erwarten Experten die Zinswende. Dadurch könnten Kredite wieder günstiger werden. Quelle: dpa/Boris Roessler

Selten war eine Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank so erwartbar und doch spannend zugleich. Alles andere als eine erneute Zinssenkung des für Sparer wichtigen Einlagensatzes, dem Leitzins im Euroraum, von derzeit 2,25 auf 2 Prozent wäre eine Überraschung.

Gleichzeitig haben die Währungshüter ihr wichtigstes Ziel inzwischen erreicht. In den vier größten Ländern der Eurozone, in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, hat sich die Inflation jetzt sogar schon auf unter 2 Prozent abgeschwächt.

Preisdruck nimmt stärker ab als gedacht

Der Preisdruck im Euroraum nimmt stärker ab als gedacht. Die Zinswende, die vor einem Jahr bei einem Leitzins von 4 Prozent begann, zeigt also Wirkung und stellt die Währungshüter vor die nächste wichtige Entscheidung: War es das jetzt mit den Zinssenkungen?

Die Inflationsrate in die Nähe des Ziels von 2 Prozent zu bringen, und damit die gewünschte Preisstabilität wiederhergestellt zu haben, sei "weitgehend geschafft", so jüngst EZB-Chefvolkswirt Philip Lane gegenüber der FAZ. Er fügte allerdings noch an: "Aber leider treten nun neue Herausforderungen auf."

Der Dollar wankt, der Euro gewinnt an Bedeutung: Politische Unsicherheit in den USA schwächt das Vertrauen in die Leitwährung. 01.06.2025 | 2:43 min

Weitere Leitzinssenkungen in diesem Jahr denkbar

Gemeint ist Donald Trumps Zollpolitik, die, so schätzt es auch Robin Winkler ein, kräftigen Gegenwind für die Konjunktur in der Eurozone bedeute. Winkler ist Chefökonom für Deutschland bei der Deutschen Bank. Er geht davon aus:

Die EZB dürfte sich im September zu einer weiteren Leitzinssenkung entschließen, um sicherzustellen, dass die Geldpolitik nicht als zusätzliche Konjunkturbremse wirkt. „ Robin Winkler, Chefökonom für Deutschland bei der Deutschen Bank

Das sieht auch Ulrich Kater so. Der Chefvolkswirt der DekaBank ist sich sicher: "Die Leitzinsen werden weiter sinken." Für ihn stellt sich eher die Frage, "wie weit sie noch sinken sollen?" Für Kater liegt der richtige Wert "irgendwo zwischen 1,75 und 2 Prozent".

US-Präsident Trump hat die Verdopplung der Zölle für Stahl- und Aluminium-Importe auf 50 Prozent angekündigt. Die Erhöhung würde auch die deutsche Stahlindustrie hart treffen. 31.05.2025 | 0:23 min

Einzelne EZB-Ratsmitglieder treten auf die Bremse

Doch allgemeiner Konsens ist das keineswegs. Im EZB-Rat, also dort wo die Entscheidungen getroffen werden, forciert längst nicht jeder diese Entwicklung. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte zuletzt zur Vorsicht gemahnt.

Und sein österreichischer Kollege Robert Holzmann forderte, man solle die durch Donald Trump geschürte Unsicherheit erst einmal abebben lassen, bevor man weitere Zinssenkungen ins Auge fasse.

Nach jahrelang steigenden Preisen für Lebensmittel haben die Discounter Lidl und Aldi deutliche Preissenkungen angekündigt. Konkurrenten wie Edeka oder Rewe wollen nachziehen. 27.05.2025 | 1:42 min

EZB-Chefvolkswirt: "Supermarkt-Inflation ist höher"

Für Deutschland fällt auf, dass die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln noch immer deutlich höher sind als die Gesamtinflationsrate. Etwas was auch Lane bestätigt: "Die Supermarkt-Inflation ist höher". Der EZB-Chefvolkswirt spricht damit aus, was viele Verbraucher an der Kasse spüren: Das Einkaufen ist um vieles teurer geworden.

Auch die Preise für Versicherungen, Essengehen und Leistungen sozialer Einrichtungen wie Altenheime steigen weiterhin überdurchschnittlich. Dass die Euroinflationsrate trotzdem sinkt, ist vor allem dem tiefen Ölpreis geschuldet, der Auswirkungen auf die Kraftstoffpreise und die Preise für Haushaltsenergie hat.

Sparzinsen dürften weiter fallen

Eine weitere Leitzinssenkung dürfte auch Sparern nicht gefallen. Der zuletzt zu beobachtende Abwärtstrend setzt sich fort, prognostizieren die Fachleute. Für Tagesgeld gibt es nach Zahlen der FMH-Finanzberatung im Schnitt nur noch 1,37 Prozent; Tendenz fallend.

Bei den Sparkassen und regionalen Genossenschaftsbanken lag der Zins bereits häufig deutlich darunter. Ähnliche Entwicklung beim Festgeld, wo der FMH-Mittelwert für eine sechsmonatige Laufzeit zuletzt bei nur noch 1,78 Prozent lag.

Die Situation am Wohnungsmarkt ist katastrophal. Die neue Koalition verspricht einen Bau-Turbo. 10.04.2025 | 1:53 min

Auf und ab bei Bauzinsen erwartet

Für die Bauzinsen, die nicht unmittelbar an den Leitzinsen der EZB hängen, geht es weiter auf und ab. Bauzinsen orientieren sich als langfristige Finanzierung an der Rendite für Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit. Die Baufinanzierer sprechen derzeit von bewegten Zeiten, die Schwankungen verursachen können.