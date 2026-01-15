Update am Abend: Digital abgehängt und Antworten auf Trump

Guten Abend,

mein Beruf - Onlineredakteurin - ist meiner Mutter ein Rätsel. Das Internet ist ihr fremd geblieben, ist ihr nicht so ganz geheuer. Mit dieser Unsicherheit ist meine Mutter nicht allein. Die Hälfte der über 80-Jährigen in Deutschland bucht kein Zugticket in der Bahn-App, geht lieber zur Bank, als Online-Banking zu versuchen und würde nie mit Google Maps eine Stadt erkunden. Kurz: Sie nutzen das Internet einfach gar nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Branchenverbandes Bitkom.

Fehlendes Wissen oder Ressourcen, Bedenken oder schlichtweg kein Interesse - die Gründe, das Internet nicht zu nutzen, sind vielfältig. „ Bitkom-Studie

Mein Kollege Dominik Rzepka hat darüber mit Heidi Reichinnek gesprochen. Die Linken-Fraktionschefin kritisiert die mangelnde Teilhabe Älterer an der digitalen Entwicklung. Es finde ein Ausschluss Älterer statt, sagt Reichinnek. Und auch Menschen, die sich keine entsprechenden Geräte leisten könnten, würden nicht abgeholt.

Die Hälfte der über 80-Jährigen in Deutschland ist offline und nutzt nie das Internet. Das ist das Ergebnis einer Studie des Branchenverbands Bitkom. Ein Grund dafür: Sicherheitsbedenken. 15.01.2026 | 0:26 min

Reichinnek nennt ein Beispiel, das auch meine Mutter, eine passionierte Bahnfahrerin, unglaublich fuchst. Die Bahncard sollte nur noch in der App angeboten werden. Die hat sie natürlich nicht.

Auch wenn die Linken-Politikerin die Digitalisierung befürwortet: Sie fordert unter anderem ein Recht auf analoge Antragsstellung und persönlichen Kontakt. Und die Mitnahme aller Menschen.

So sieht das auch Bitkom-Chef Ralf Wintergerst:

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie an der digitalen Welt teilhaben können. „ Ralf Wintergerst, Bitkom-Chef

Eine Lösung hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU): Sie verweist auf das Projekt "Digitaler Engel", das im März zwei Infobusse durch Deutschland fahren lassen will. Im Gepäck: Schulungsangebote für ältere Menschen. Ob diese Busse meine Mutter abholen? Unwahrscheinlich.

Was darüber hinaus wichtig ist

Nach einem erfolglosen Krisengespräch zwischen USA, Dänemark und Grönland treiben Deutschland und weitere europäische Länder einen mehrtägigen militärischen Erkundungseinsatz auf der Arktisinsel voran.

Die Bundeswehr ist zurzeit mit einigen Soldaten in die Hauptstadt Nuuk unterwegs. Sie sollen erkunden, wie man Dänemark bei der Gewährleistung der Sicherheit Grönlands unterstützen kann.

heute journal update berichtete am 15.01.2026 um 01:06 Uhr. 15.01.2026 | 2:47 min

Die Ankündigung der europäischen Aktivitäten ist die Antwort auf mehrfache Beteuerungen von Donald Trump, der Grönland unter die Kontrolle der USA bringen will. Der US-Präsident begründet das mit der Sicherheit für die Region, verweist auf eine Bedrohung durch China und Russland.

Menschen in Grönland haben die Entsendung von europäischen Truppen auf ihre Insel begrüßt. Es sei "beruhigend zu wissen, dass die nordischen Länder Verstärkung schicken", zitiert die Nachrichtenagentur AP eine 21-Jährige. Andere Menschen in Nuuk sagten, sie betrachteten das als Schutz vor einer möglichen Militäraktion der USA.

Auch Irans Außenminister hat eine Antwort auf Donald Trumps Ansinnen gegeben - so wirkt es jedenfalls. Abbas Araghtschi versicherte heute, dass die verhafteten Demonstranten keine Todesstrafe zu fürchten hätten.

Die ZDF heute Nachrichten berichteten am 14.01.2026 um 19:00 Uhr. 14.01.2026 | 1:31 min

Der US-Präsident hatte angekündigt, dass er im Fall von Hinrichtungen in das Geschehen eingreifen werde. Jetzt teilte er mit, dass er über das Ende der Tötungen informiert worden sei und es auch keine Pläne für Todesstrafen gebe. Dass bisher vermutlich Tausende Menschen bei den Massenprotesten ums Leben gekommen sind, wurde von ihm nicht mehr angesprochen.

Unterdessen haben sich meine Kollegen aus der ZDF-Rechtsredaktion mit der Frage beschäftigt, ob das Völkerrecht den USA eine Intervention in Iran erlauben würde. Grundsätzlich verbietet das Völkerrecht den Einsatz militärischer Gewalt. So steht es in der UN-Charta. "Hiervon gibt es nur zwei Ausnahmen", erklärt der Völkerrechtler Markus Krajewski: "Nämlich falls sich ein Land selbst verteidigt oder der UN-Sicherheitsrat ein entsprechendes Mandat erteilt." Beides ist aktuell nicht gegeben. Welche Möglichkeiten einzugreifen es für die USA trotzdem geben könnte, lesen Sie hier:

Der Abend sportlich

Heute fällt die Entscheidung, ob Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin ihren Titel als Eiskunstlauf-Europameister verteidigen können: Ab 20 Uhr steht in Sheffield die Kür auf dem Programm. Nach dem Kurzprogramm liegt das deutsche Duo bei der Olympia-Generalprobe auf Rang zwei. Das ZDF überträgt die Kür ab 19:55 Uhr live im Stream:

Eiskunstlauf im Livestream ab 19:55 Uhr. 15.01.2026

In der Bundesliga empfängt der FC Augsburg zum Abschluss des 17. Spieltags den FC Union Berlin. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Aktion - und ab 0 Uhr gibt es die Highlights der Partie in einer Video-Zusammenfassung im ZDF-Streamingportal.

Handball-EM

Die deutschen Handballer starten mit großem Selbstvertrauen in die EM. Die vier Debütanten Tom Kiesler, Matthes Langhoff, Miro Schluroff und Mathis Häseler eröffnen Alfred Gislason völlig neue Möglichkeiten. Heute Abend wird sich zeigen, wie der Bundestrainer sie nutzen wird. Der EM-Auftakt im dänischen Herning gegen Österreich wird um 20:30 Uhr in der ARD übertragen.

Über die Handball-EM berichtete ZDFsportstudio u.a. in dem Beitrag "Deutsche Handballer gewinnen EM-Generalprobe" am 11.01.2026 um 20:04 Uhr. 11.01.2026 | 2:37 min

Grafik des Tages

So hat sich die Wirtschaft entwickelt

Die deutsche Wirtschaft ist 2025 leicht gewachsen. Das BIP stieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Meine Kollegen Robert Meyer und Moritz Zajonz haben wichtige Zahlen zur Konjunktur und Grafiken zusammengefasst.

ZDF WISO berichtete über die Dauerkrise Wirtschaft am 9.01.2026 um 05:58 Uhr. 09.01.2026 | 8:50 min

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Inmitten der Wirtschaftsflaute boomt der Tourismus in Deutschland. Besonders Inlandsreisen sind gefragt.

15.01.2026 | 0:54 min

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Seit 25 Jahren prägt Wikipedia unseren Zugang zu Wissen. Doch politische Angriffe, mangelnde Vielfalt und KI-Konkurrenz stellen die Enzyklopädie vor neue Herausforderungen.

ZDFheute berichtet am 15.01.2026 um 08:27 Uhr über "25 Jahre Wikipedia". 15.01.2026 | 2:59 min

Video des Tages

ZDFheute Xpress berichtete am 15.1.2026 um 13:47 Uhr. 15.01.2026 | 0:22 min

In Florida hat ein Paraglider in großer Höhe die Kontrolle über seinen Schirm verloren und ist ins Meer gestürzt. Strandbesucher konnten ihn unverletzt retten.

Gesagt

Für das Rennen muss die Kiste gut abgehen, wie sie aussieht ist scheißegal. „ Aus Manta Manta (1991)

Opel verschiebt das Comeback seines Sportwagen-Klassikers Manta. Vor 2030 werde keines der angedachten Modelle auf den Markt kommen, sagte Opel-Chef Florian Huettl dem Magazin "Spiegel".

Quelle: PR

Streaming-Tipps für den Feierabend

Zwei Wege, ein Ziel: "Köster & Knorr auf dem Weg an die Handball-Weltspitze". Julian Köster und Juri Knorr prägen den deutschen Handball - und wollen bei der Europameisterschaft 2026 in Skandinavien Geschichte schreiben (ZDF Sport, Dokumentation, 44 Minuten).

09.01.2026 | 43:30 min

Grönland: Qaanaaq ist die Metropole Nordgrönlands. Das Leben der 600 Einwohner in der Kälte ist geprägt von Traditionen, die seit Generationen weitergegeben werden. Doch dieses Leben ändert sich rapide. Filmemacherin Josefine Kuschela hat mehrere Monate mit einer Gruppe der indigenen Grönland-Inuit verbracht und ihr Leben zwischen Technologie und Schlittenhunden in vier Folgen dokumentiert (ZDF, Terra X, je 25 bis 30 Minuten)

17.12.2024 | 24:05 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team