Studie zur Internetnutzung: Hälfte der Ü80-Jährigen ist offline

Studie zur Internetnutzung:Die Hälfte der Ü80-Jährigen ist offline
von Dominik Rzepka
Sie buchen kein Zugticket in der Bahn-App und nutzen Google Maps nicht zum Navigieren: Etwa die Hälfte der über 80-Jährigen ist offline. Jüngere Senioren nutzen hingegen das Netz.
Etwa die Hälfte der 80-Jährigen in Deutschland ist offline und nutzt nie das Internet. Das ist das Ergebnis einer Studie des Branchenverbands Bitkom, die ZDFheute vorliegt. In der Studie heißt es:
47 Prozent der befragten Seniorinnen und Senioren sagen, sie würden sich mit dem Internet nicht auskennen. 40 Prozent sind nicht online aus Sicherheitsbedenken, etwa aus Angst vor Viren. 15 Prozent haben niemanden, der ihnen in der Online-Welt helfen könnte.
Bitkom-Chef fordert digitale Teilhabe Älterer
Grundsätzlich würden die meisten aber gerne online sein. 54 Prozent der Befragten fragt Freunde, Familie oder Bekannte, um sich neue digitale Fähigkeiten anzueignen. Dennoch stießen einige ältere Menschen auf Hürden bei der Nutzung des Internets, sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergast:
Laut Studie zweifelt ein Großteil der Befragten an den eigenen Fähigkeiten, digitale Geräte sicher zu bedienen und Software oder Apps sinnvoll zu nutzen. Sie geben ihrer eigenen Digitalkompetenz nur die Schulnote 3,2. Zum Vergleich: Junge Nutzerinnen und Nutzer bewerten ihre Fähigkeiten mit der Note 2,8.
Online-Nutzung bei jüngeren Senioren hoch
Bei jüngeren Seniorinnen und Senioren ist die Online-Nutzung hingegen gestiegen. Fast alle 65- bis 69-Jährigen sind online. Bei den 70 bis 74-Jährigen sind es 85 Prozent. Insgesamt sind drei von vier Menschen über 65 online.
Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verweist auf Bildungsangebote für Seniorinnen und Senioren wie das Projekt "Digitaler Engel". Im März 2026 etwa fahren zwei Infobusse durch Deutschland mit Schulungsangeboten für ältere Menschen.
Ende Januar bietet das Projekt eine Schulung zu sicherem Bezahlen mit dem Handy an. Allerdings handelt es sich um eine Videokonferenz. Seniorinnen und Senioren müssen dafür die Videokonferenzsoftware Teams installiert haben.
