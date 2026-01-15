Studie zur Internetnutzung: Hälfte der Ü80-Jährigen ist offline

Sie buchen kein Zugticket in der Bahn-App und nutzen Google Maps nicht zum Navigieren: Etwa die Hälfte der über 80-Jährigen ist offline. Jüngere Senioren nutzen hingegen das Netz.

Studie zur Online-Nutzung von Senioren: Viele Ältere sind offline. 15.01.2026 | 0:26 min

Etwa die Hälfte der 80-Jährigen in Deutschland ist offline und nutzt nie das Internet. Das ist das Ergebnis einer Studie des Branchenverbands Bitkom, die ZDFheute vorliegt. In der Studie heißt es:

Fehlendes Wissen oder Ressourcen, Bedenken oder schlichtweg kein Interesse - die Gründe, das Internet nicht zu nutzen, sind vielfältig. „ Bitkom-Studie

47 Prozent der befragten Seniorinnen und Senioren sagen, sie würden sich mit dem Internet nicht auskennen. 40 Prozent sind nicht online aus Sicherheitsbedenken, etwa aus Angst vor Viren. 15 Prozent haben niemanden, der ihnen in der Online-Welt helfen könnte.

Kein Bargeld mehr im Bus, mehr Apps im Alltag: Senioren in Eisenach lernen digital dazu – und kämpfen für Teilhabe, Sicherheit und das Recht auf analoge Alternativen. 29.12.2025 | 2:51 min

Bitkom-Chef fordert digitale Teilhabe Älterer

Grundsätzlich würden die meisten aber gerne online sein. 54 Prozent der Befragten fragt Freunde, Familie oder Bekannte, um sich neue digitale Fähigkeiten anzueignen. Dennoch stießen einige ältere Menschen auf Hürden bei der Nutzung des Internets, sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergast:

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie an der digitalen Welt teilhaben können. „ Ralf Wintergast, Präsident Bitkom

Laut Studie zweifelt ein Großteil der Befragten an den eigenen Fähigkeiten, digitale Geräte sicher zu bedienen und Software oder Apps sinnvoll zu nutzen. Sie geben ihrer eigenen Digitalkompetenz nur die Schulnote 3,2. Zum Vergleich: Junge Nutzerinnen und Nutzer bewerten ihre Fähigkeiten mit der Note 2,8.

Digitale Teilhabe im Alter ist keine Selbstverständlichkeit. Astrid Mönnikes vom Projekt „DigitalPakt Alter“ erklärt, wie Senioren fit fürs Internet werden können. 26.08.2025 | 6:04 min

Online-Nutzung bei jüngeren Senioren hoch

Bei jüngeren Seniorinnen und Senioren ist die Online-Nutzung hingegen gestiegen. Fast alle 65- bis 69-Jährigen sind online. Bei den 70 bis 74-Jährigen sind es 85 Prozent. Insgesamt sind drei von vier Menschen über 65 online.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verweist auf Bildungsangebote für Seniorinnen und Senioren wie das Projekt "Digitaler Engel". Im März 2026 etwa fahren zwei Infobusse durch Deutschland mit Schulungsangeboten für ältere Menschen.

Unser Ziel ist klar: den digitalen Wandel so zu gestalten, dass alle ihn selbstbestimmt nutzen können. „ Karin Prien, CDU

Ende Januar bietet das Projekt eine Schulung zu sicherem Bezahlen mit dem Handy an. Allerdings handelt es sich um eine Videokonferenz. Seniorinnen und Senioren müssen dafür die Videokonferenzsoftware Teams installiert haben.