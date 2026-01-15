Für Führerscheine mit bestimmten Ausstellungsjahren läuft die Frist zum Tausch ab. Wer betroffen ist, wo man den Führerschein umtauschen kann und bis wann das passiert sein muss.

Wer jetzt den Führerschein umtauschen muss

Alle Führerscheine bekommen demnächst ein Ablaufdatum. Wer seinen Schein um die Jahrtausendwende erhielt, muss ihn bald tauschen. Warum die EU das vorgibt und was beim neuen Dokument wichtig ist. 30.12.2025 | 2:46 min



Nach und nach müssen alle, deren Fahrerlaubnis vor Anfang 2013 ausgestellt wurde, diese erneuern. Die nächste Frist für den Umtausch alter Scheckkarten-Führerscheine in fälschungssichere Scheckkarten endet am 19. Januar 2026: Bisher waren Menschen mit dem alten "Papierlappen" betroffen - jetzt muss auch die erste Generation der Plastikkarten-Führerscheine umgetauscht werden. Führerscheine, die 1999, 2000 oder 2001 ausgestellt wurden, müssen dann umgetauscht sein.

Wer noch einen Führerschein hat, der vor dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurde, musste bereits in den Vorjahren austauschen. Der Umtausch ist unkompliziert: Eine erneute Fahrprüfung oder ein Gesundheitscheck sind nicht erforderlich.

Welche Ausnahme gibt es? Wer vor 1953 geboren wurde, muss seinen Führerschein - egal ob Papier- oder Scheckkartenführerschein und unabhängig vom Ausstellungsjahr - erst bis zum 19.1.2033 tauschen.

Die geplante Reform der Fahrschulausbildung kann wohl 2027 in Kraft treten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder rät aber davon ab, mit dem Führerscheinerwerb zu warten. 20.12.2025 | 0:29 min

Etwa hundert verschiedene Führerscheine sind in den 27 Staaten der Europäischen Union im Umlauf. Das Dokumenten-Dickicht soll bis 2033 gelichtet werden. Ziel ist ein einheitlicher EU-Führerschein. Der EU-Richtlinie 2006/126/EG zufolge soll er fälschungssicher und einheitlich sein - und in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Wo kann ich den Führerschein umtauschen?

Sie gehen zu Ihrer Führerscheinstelle und stellen dort einen Antrag auf Umtausch Ihrer Fahrerlaubnis für Motorrad- und Pkw-Klassen. Ohne Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung. Damit nicht alle zur gleichen Zeit die Ämter überrennen oder Antragsteller lange auf ihre Dokumente warten müssen, hat der Gesetzgeber gestaffelte Fristen festgelegt.

Das EU-Parlament hat neue Führerscheinregeln beschlossen: Es soll europaweit einen digitalen Führerschein geben. Außerdem wird ein erteiltes Fahrverbot in allen Mitgliedstaaten gelten. 21.10.2025 | 1:50 min

Was passiert, wenn ich weiter mit meinem alten Führerschein fahre?

Wer mit einem abgelaufenen Führerschein in eine Kontrolle gerät, riskiert ein Verwarngeld von zehn Euro, denn der Umtausch ist verpflichtend. Zudem könne es laut ADAC im Ausland Probleme mit abgelaufenen Dokumenten geben. Man begeht jedoch keine Straftat ("Fahren ohne Fahrerlaubnis").

ZDF-Reporter Henning Behrens plant, nach über 30 Jahren im Straßenverkehr seine Führerscheinprüfung erneut abzulegen. Wird er sie heute wieder bestehen? 20.05.2025 | 4:45 min

Was ändert sich mit dem neuen Führerschein?

Nach dem Umtausch steht niemand schlechter da als vorher: Mit der Umstellung Ihrer Fahrerlaubnisklassen alten Rechts (zum Beispiel Klasse 2 oder 3 sowie ehemalige DDR-Klassen) werden im neuen Führerschein die Klassen bestätigt, die der bisherigen Fahrberechtigung entsprechen.

Künftig werden dann die EU-Fahrerlaubnisse alle 15 Jahre umgetauscht, damit Namen und Fotos aktualisiert und neue Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Fälschungen der Plastikkarten angewendet werden können.

Wer aktuell in Deutschland einen Führerschein macht, zahlt im Schnitt 3.000 Euro. Nun soll die Ausbildung günstiger werden, die Qualität aber gleich bleiben. 16.10.2025 | 1:24 min

Kann ich den Führerschein schon früher umtauschen?

Ein freiwilliger Umtausch des Führerschein-Dokuments ist jederzeit möglich, auch vor Ablauf der Frist. Der ADAC empfiehlt deshalb, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen: Gehen Sie lieber in den nächsten Jahren mal an einem Vormittag zur Führerscheinstelle und beantragen den Vorgang als kurz vor Ablauf der Frist. Dann kommt man nicht in Zeitdruck.

Man braucht für den Umtausch:

einen gültigen Personalausweis oder Reisepass,

ein biometrisches Passfoto,

den alten Führerschein,

und rund 25 Euro für die fällige Gebühr.

Einige Städte und Gemeinden bieten mittlerweile die Möglichkeit, den Umtausch online zu beantragen. Informationen dazu finden sich üblicherweise auf den Websites der lokalen Behörden.

Der Artikel wurde erstmals am 16. Januar 2024 veröffentlicht und am 15. Januar 2026 aktualisiert.