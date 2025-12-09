Update am Abend: Ist Google der größte Dieb der Welt?

Guten Abend,

Googeln ist ja wie Tempo, Zewa oder Pampers - ein Markenname, der sich im Sprachgebrauch so etabliert hat, dass er als Synonym für eine ganze Produktkategorie oder - wie im Fall von Google - für eine Tätigkeit steht. Doch während unsere Taschentücher, Küchenrollen oder Einmalwindeln oft von ganz anderen Marken stammen, verhält es sich beim Googlen etwas anders: Rund 90 Prozent nutzen die Suchmaschine, um im World Wide Web alles Mögliche zu finden - Bing, DuckDuckGo und Co. sind hingegen weit abgeschlagen.

Dennoch hat sich die Google-Suche in letzter Zeit verändert. Antworten werden teils mit Künstlicher Intelligenz gegeben - der KI-Modus spart immer häufiger den vermeintlich lästigen Klick auf eine Webseite. Obwohl die Antworten fehleranfällig sind, ist Googles hauseigene KI Gemini oft ganz schön überzeugend und scheint eine Menge zu wissen.

Die Frage, die nun die Europäische Kommission beschäftigt: Warum "weiß" die Google-KI so viel? Die Antwort: Durch geschicktes Training und Auswertung unzähliger Texte, Bilder und Videos. Und genau um diese Daten geht es. Die EU hat den Verdacht, dass Google nicht fair spielt, hat Ermittlungen eingeleitet und wirft dem Unternehmen vor, für KI-Inhalte die Daten Dritter zu nutzen, ohne den Inhabern "eine angemessene Vergütung zu zahlen und ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, eine solche Nutzung ihrer Inhalte abzulehnen".

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress:

Wie reagiert Google? Verstimmt. Europäer hätten ein Recht darauf, von den neuesten Technologien zu profitieren: "Diese Beschwerde riskiert, Innovationen in einem Markt zu ersticken, der wettbewerbsintensiver denn je ist." Das Unternehmen arbeite zudem eng mit Kreativen zusammen und habe etwa über das Partnerprogramm der Videoplattform YouTube weltweit Milliarden US-Dollar ausgezahlt.

Hintergründe und Stimmen zu den Ermittlungen gegen Google haben meine Kollegen Jan Henrich, Johannes Lieber und Dominik Rzepka zusammengetragen:

In letzter Zeit scheint die EU den Konflikt mit den Techgiganten aus den USA zu suchen. Sie ...

... leitete Ermittlungen gegen Mark Zuckerbergs Meta (Facebook, Instagram) wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein. Der Grund: Das Unternehmen könnte KI-Anbietern den Zugang zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränken.

... verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 120 Millionen Euro gegen die Online-Plattform X von Milliardär Elon Musk. Der Grund: X halte sich nicht an europäische Digitalregeln.

Wem gefällt das alles so gar nicht? Neben den Techunternehmen selbst vor allem der US-Regierung. Während Musk die EU abschaffen will, sieht US-Außenminister Marco Rubio "eine Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen".

Freunde auf der anderen Seite des großen Teichs macht sich die EU mit ihrem Kampf für die Einhaltung europäischer Gesetze offenbar nicht.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

US-Präsident Donald Trump spricht sich erneut für Wahlen in der Ukraine aus. Dem Nachrichtenportal "Politico" sagt Trump in einem Interview auf die Frage, ob die Zeit für Wahlen gekommen sei: "Ja, ich denke, es ist an der Zeit. Ich denke, es ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Wahlen abzuhalten."

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was darüber hinaus wichtig ist

In Tschechien ist der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis zum Regierungschef ernannt worden. Präsident Petr Pavel vereidigte den 71-Jährigen. Babis hatte eine Koalition mit zwei Parteien am äußersten rechten Rand gebildet.

Das EU-Lieferkettengesetz soll deutlich abgeschwächt kommen. Darauf einigten sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten.

Im Livestream

ZDFheute live: Um das Medienunternehmen Warner Bros. ist eine Bieterschlacht entstanden. Netflix hatte den Deal seinen Abonnenten schon verkündet, da funkte Paramount mit einem noch höheren Angebot dazwischen. ZDFheute live analysiert - hier ab 19:30 Uhr.

Sportlich in den Abend

Noch zwei Schritte bis zum Endspiel: Bei der Handball-WM spielen die deutschen Frauen im Viertelfinale gegen Brasilien. Gelingt dem DHB-Team der Einzug in die Vorschlussrunde? Das Spiel (Anwurf um 17:15 Uhr) live im ZDF:

In der Champions League steht heute der drittletzte Spieltag der Ligaphase an. Der FC Bayern kann gegen Sporting Lissabon einen großen Schritt Richtung vorzeitiger Qualifikation für die K.o.-Runde machen.

Neben den Münchnern ist heute auch Eintracht Frankfurt im Einsatz - und das im altehrwürdigen Camp Nou des FC Barcelona. Die Vorzeichen stehen für die Hessen allerdings nicht besonders gut.

Über diese und alle weiteren Partien sind Sie mit dem ZDF-Liveticker zur Champions League stets aktuell informiert - kein Tor, keine strittige Szene verpassen!

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Secondhand-Geschenke unterm Weihnachtsbaum sind laut einer Umfrage beliebt: 39 Prozent der Befragten in Deutschland sagten, sie hätten schon einmal etwas Gebrauchtes verschenkt, 53 Prozent gaben an, sie könnten sich das in diesem Jahr vorstellen. Befragt wurden tausend Menschen in Deutschland im Auftrag der Onlineplattform Sellpy und des Handelsverbands Deutschland (HDE).

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

67

In den vergangenen zwölf Monaten sind insgesamt 67 Journalisten bei ihrer Arbeit getötet worden, berichtet die Organisation “Reporter ohne Grenzen“. Hunderte wurden inhaftiert.

Gesagt

Was wichtig ist, ist, dass wir in einem Land leben dürfen, das uns erlaubt, eine Show wie diese zu haben. „ Jimmy Kimmel, Latenight-Host

Das sagte der Moderator bei seinem TV-Comeback Ende September, nachdem er wegen Aussagen rund um das Attentat auf Charlie Kirk suspendiert worden war. Nun ist klar: Kimmel bekommt eine Vertragsverlängerung für seine Show "Jimmy Kimmel Live!".

