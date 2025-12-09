Nach wochenlangem Machtkampf:Babis als Regierungschef in Tschechien vereidigt

Nach einem wochenlangen Machtkampf ist Wahlsieger Andrej Babis neuer Regierungschef in Tschechien. Der Milliardär startet mit großen Versprechen - und extremen Koalitionspartnern.

In Tschechien ist der Rechtspopulist Babis vom Präsidenten zum Regierungschef ernannt worden. Seine Firmenholdings musste der Geschäftsmann an eine Treuhandgesellschaft überführen. 09.12.2025 | 0:23 min

Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl hat Tschechien mit dem Milliardär Andrej Babis einen neuen Regierungschef. Präsident Petr Pavel vereidigte den 71-Jährigen in einer feierlichen Zeremonie auf der Prager Burg.

Der EU-Skeptiker Babis, bereits von 2017 bis 2021 Ministerpräsident, hatte die Wahl Anfang Oktober klar gewonnen. Seine Partei ANO hatte 35 Prozent der Stimmen errungen. Die Koalition hat Babis mit zwei Parteien vom äußersten rechten Rand gebildet: der Autofahrerpartei Motoriste sobe ("Autofahrer unter sich") und der rechtsnationalen Freiheit und direkte Demokratie (SPD). Gemeinsam verfügt das Bündnis über 108 der 200 Sitze im Abgeordnetenhaus.

Einen Monat nach der Wahl in Tschechien hat Ex-Ministerpräsident Andrej Babis ein EU- und Nato-kritisches Regierungsbündnis mit zwei rechten Parteien geschmiedet. 03.11.2025 | 2:58 min

Machtkampf hatte Babis' Vereidigung verzögert

Babis' Ernennung zum Regierungschef wurde durch einen wochenlangen Machtkampf mit Präsident Pavel verzögert. Pavel forderte, dass der Milliardär seinen Interessenkonflikt beilegen müsse, der sich aus seiner Rolle als Unternehmer und EU-Subventionsempfänger einerseits und Politiker andererseits ergibt. Babis lenkte ein, indem er versprach, seine Firmenholding Agrofert an einen Trust zu übergeben. Kritiker sprachen indes von juristischen Winkelzügen.

Als Streitpunkt gilt nach wie vor die Nominierung des Ex-Rennfahrers und Unternehmers Filip Turek (Motoristen) für den Posten des Umweltministers. Tschechische Medien hatten nach der Wahl einen Skandal aufgedeckt, wonach Turek rassistische, homophobe und frauenfeindliche Kommentare in Sozialen Medien veröffentlich, inzwischen aber gelöscht haben soll. Präsident Pavel kündigte an, Turek nicht zum Minister ernennen zu wollen.

Der tschechische Milliardär Andrej Babis hat sein Koalitionsbündnis bekanntgegeben. Mit dabei ist auch eine ultarechte Partei. 03.11.2025 | 1:35 min

Babis will Renteneintrittsalter senken und Bürokratie abbauen

Vor der Wahl hatte Babis versprochen, das Renteneintrittsalter zu senken, in die Gesundheit zu investieren, gegen die Inflation vorzugehen und die Bürokratie abzubauen.

Auf EU-Ebene arbeitet die ANO von Babis mit der ungarischen Fidesz von Präsident Viktor Orbán und der österreichischen FPÖ in einer Fraktion zusammen.

ZDF-Korrespondent Christian von Rechenberg ordnet das Wahlergebnis in Tschechien ein. 04.10.2025 | 1:04 min

